Ordena Corte de EU aprehensión de ex regidor vinculado a La Luz del Mundo

El ex funcionario habría participado en acciones para destruir evidencia e impedir que las víctimas de abuso sexual hablaran con las autoridades.

ESTADOS UNIDOS.- Una Corte federal en Nueva York giró una orden de aprehensión contra Silem García Peña, ex regidor del PVEM en Xalapa, Veracruz, por su presunta participación en la protección del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), Naasón Joaquín García, actualmente procesado por encabezar una organización criminal vinculada a abusos sexuales sistemáticos.

García Peña, quien también fue subdirector jurídico del Ayuntamiento de Xalapa entre 2011 y 2013, y regidor de 2014 a 2017, es ahora uno de los cinco coacusados en el juicio que comenzó el pasado 14 de agosto en Estados Unidos. Enfrenta un cargo por conspiración para delincuencia organizada.

Según la acusación del gran jurado federal, el ex funcionario habría participado en acciones para destruir evidencia e impedir que las víctimas de abuso sexual hablaran con las autoridades.

Además de su historial político —incluyendo una candidatura a diputado federal por Movimiento Ciudadano—, García Peña es esposo de la actual regidora de Morena en Xalapa, Zabdy Azmaveth Quezada.

En paralelo, el senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, ironizó sobre la reciente detención de 38 personas en Michoacán, quienes, según reportes, entrenaban con armas de juguete y equipo táctico para formar un presunto «ejército» en defensa de la cúpula de la LLDM, cuya sede mundial se ubica en Guadalajara.

POR STAFF