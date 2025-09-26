Ordenan restituir a madre la patria potestad de su hija; el padre se esconde

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras 25 días de proceso legal, una jueza federal reconoció las violaciones a los derechos de Gabriela y de su hija, ordenó la restitución inmediata de la patria potestad a la madre. Sin embargo, el padre, identificado como Alejandro A, no ha sido localizado.

Autoridades catearon cuatro domicilios en busca del señalado y de la menor, pero en ninguno se logró dar con su paradero. En los lugares revisados se encontraron indicios de las precarias condiciones en que presuntamente Ávila Limas mantenía a la niña.

De acuerdo con la parte denunciante, la situación se agravó por la participación de la jueza Roxana Ibarra Canul, así como de elementos de la Guardia Estatal y un actuario, quienes habrían permitido que la menor, previamente resguardada en un entorno familiar estable, terminara oculta y expuesta a posibles actos de violencia.

Además, se denunció la actitud hostil y misógina del abogado defensor del padre, lo que generó críticas entre los familiares y colectivos que acompañan el caso.

Organizaciones sociales y familiares de Gabriela hicieron un llamado a la ciudadanía a proporcionar cualquier información sobre el paradero de Alejandro A y de la menor, a fin de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

Con las consignas #JusticiaParaGaby y #NoMásViolenciaVicaria, exigieron la pronta localización y restitución de la niña a su madre.

Por Cynthia Gallardo

La Razón