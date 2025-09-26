“¡Prisión para ex presidentes!”: el pueblo

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

En Francia Nicolás Sarkozy fue sentenciado a cinco años de prisión. Usted dirá, “¡y quién jijos es ese tal por cual!”. Bueno, fue nada menos que Presidente de aquel país entre 2007-12 y el delito que originó el encierro se deriva de la utilización de recursos ilegales en su promoción provenientes de Libia a cuyas autoridades prometió ciertas ganancias al asumir el cargo. Y al parecer cumplió, de otra forma no enfrentaría estos líos que lo ponen en la boca del mundo político.

Al igual que a su merced, al de la voz le importa pura progenitora lo relacionado con dicho sujeto porque ni parientes somos, pero sirve de referencia para recordar que en otros países la ley se aplica con el rigor a que obligan antecedentes de luchas por alcanzar democracia auténtica e igualdad real ante las instituciones. En este sentido ni como negar que la Revolución de 1789 es antecedente obligado de los pueblos que aun en estos tiempos tratan de sacudirse la tiranía. Recordad como le fue Luis XV1 y a María Antonieta, decapitados por mandato de aquel ejemplar movimiento popular. La dama es la que preguntó el porqué del alboroto de pobres. Los lacayos respondieron que pedían pan, pero no había, ordenando entonces: “¡pues que les den pasteles!”.

El asunto es que un ex presidente extranjero está en la cárcel. Y deje que por estos andurriales a Sarkozy se le recuerda más por la confrontación con Felipe Calderón respecto de la detención de Florence Cassez, mujercita acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, misma que debía purgar una sentencia de sesenta años en México y no en Francia. Fue hasta el 23 de enero de 2013 en el régimen de Enrique Peña Nieto liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia no por inocente sino por irregularidades en el debido proceso que incluyó tortura emocional. Hasta ha de creer.

Este capítulo es otro de los vergonzosos que ha debido asumir el supremo gobierno. Y es que el arresto de la francesita y su compañero sentimental, Israel Vallarta y otros cómplices integrantes de la pandilla “Los Zodiaco” en un rancho por el rumbo del estado de Morelos, fue un claro montaje organizado por Genaro García Luna director de algo llamado “Agencia Federal de Investigación” lo cual sucedió el 9 de diciembre de 2005, todavía en el sexenio de Vicente Fox. (Televisa y TV Azteca se llevaron “la exclusiva en vivo, directo y a todo color”, con participación especial de Carlos Loret de Mola quien desde entonces gustaba de falsear noticias). No tardó mucho en descubrirse el engaño por el que después Florence fue remitida a su país de origen. Agreguemos que recién y después de 19 años de prisión, su ex novio Vallarta también fue dejado en libertad, aunque con reservas y la oposición de la Fiscalía General.

Ha de disculpar el relato extendido a pesar del columnista que solo pretendía mostrar las diferencias respecto de la aplicación de la ley en distintas naciones. Aquí ya sabemos que los presidentes del neoliberalismo disfrutan de cabal libertad con todo y que científicamente está demostrado que resultaron bandidos, ladrones, corruptos, traidores a la patria y lo que sigue. Viajan por el planeta sin restricción moral que los detenga y habitan por lo general en el primer mundo, gastándose lo robado con singular alegría, sea sin ser molestados por el más leve requerimiento o carpeta de investigación. AMLO dijo que lo suyo no era la venganza ni la persecución política. Ya veremos si Doña Claudia se anima a pasar a la historia como la “Juana de Arco” de los mexicas o de la jodencia, que pa´l caso es lo mismo.

SUCEDE QUE

Lo dicho: Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, quema sus últimos escándalos construidos sobre mentiras, antes del desafuero y probable encierro debido a los presuntos delitos de corrupción por los que lo reclaman en Campeche. Ora sí que la desesperación enfermó al dirigente tricolor…Cuídenlo, hablen con él, no vaya a cometer una barbaridad.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA