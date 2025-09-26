Refuerza Armando Martínez lazos de Altamira con la Unión Europea

El puerto de Altamira concentra el 24% de la inversión europea en México

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En una visita estratégica para fortalecer la cooperación internacional, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, recibió al Excmo. Sr. Francisco André, Embajador de la Unión Europea en México, con el objetivo de consolidar lazos de amistad y ampliar las oportunidades de inversión entre los países del bloque europeo y esta región del sur de Tamaulipas.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó el papel de Altamira como un polo clave para el desarrollo económico del país, subrayando la relevancia del puerto industrial, que actualmente concentra el 24% de la inversión europea en México.

“Altamira es un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con un enorme potencial de crecimiento, y la inversión europea en nuestro puerto así lo demuestra”, expresó Martínez Manríquez, al tiempo que reiteró su compromiso por seguir impulsando un entorno favorable para la inversión y la cooperación internacional.

Acompañando al embajador André en esta visita oficial estuvieron Victoria Lövenberg, Ministra Consejera y Jefa de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea; y Brecht Doucet, Asesor Comercial. También participaron autoridades estatales y municipales, como la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado, Lic. Ninfa Cantú Deándar; la alcaldesa de Tampico, Lic. Mónica Villarreal Anaya; y el presidente municipal de Ciudad Madero, C.P. Erasmo González Robledo, así como representantes del sector empresarial.

Por. Óscar Figueroa