Rumores de bloqueos en Altamira movilizan a corporaciones de seguridad

El personal de Seguridad Vial se mantuvo al pendiente para tomar las medidas que se requieran.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las autoridades de Altamira descartaron bloqueos en la Avenida de la Industria, luego de que circularan rumores de posibles cierres viales en la zona conocida como «El 20» y «La Maseca». A pesar de estos rumores, la Dirección de Seguridad Vial se mantuvo alerta para evitar afectaciones al tránsito en caso de que se realizaran las manifestaciones.

El director de Tránsito Altamira, Santiago Cerecedo Maya, confirmó que los reportes de bloqueos, incluida una supuesta manifestación del transporte de carga, resultaron ser solo rumores difundidos en redes sociales.

«Desde el jueves estaba el rumor de que habría bloqueos en la Avenida de la Industria, entre el 20 y la Maseca. Afortunadamente no hubo y el otro mensaje que circulaba en redes sociales es que habría una manifestación del transporte de carga, todos fueron rumores», comentó Cerecedo Maya.

El funcionario aseguró que, a pesar de que no hubo manifestaciones, el personal de Seguridad Vial se mantuvo al pendiente para tomar las medidas que se requieran.

A decir de Santiago Cerecedo Maya, la corporación a su cargo tiene estrategias establecidas para agilizar el flujo vial en caso de una emergencia, a fin de evitar molestias mayores a los conductores.

Por Óscar Figueroa

La Razón