Se cierra el círculo

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Las noticias que un día sí y otro también respecto al tema de huachicol fiscal continúan sin parar y a juzgar por los hechos sin control alguno por ejemplo poco se sabe sobre una oficina gubernamental ubicada en H. Matamoros hasta donde nos dicen se acercaban continuamente el alcalde de Altamira, ARMANDO MARTINEZ MANRIQUEZ, de Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, la ex Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ y hasta en un par de ocasiones le tocó estar el actual Secretario de Educación en el país MARIO DELGADO en aquel tiempo acudió como mandamás del partido en el poder MORENA, la reunión presidida por un conocido personaje de aquella ciudad se hacía entrega de sustanciales “apoyos” enviados sistemáticamente por el ahora occiso y conocido como el rey del huachicol SERGIO CARMONA ANGULO. Por ello los innumerables señalamientos que se hacen en contra de estos y otros connotados empresarios, funcionarios públicos y políticos no extrañan a nadie, que aunque la autoridad hasta el momento no tiene manera de comprobar queda claro que de acuerdo al desbordamiento de información que se ha generado y se sigue generando no tarda mucho en conocerse la verdad. Por lo pronto todos las y los involucrados andan con el jesús en la boca y con la creciente incertidumbre de que en cualquier momento podrían ser señalados de manera contundente como parte de la muy mentada red de huachicol la cual les ha generado millonarias ganancias y en algún momento el dinero obtenido sirvió presuntamente para financiar sus propias campañas y las de otros como posiblemente sucedió precisamente con la del alcalde de H. Matamoros ALBERTO GRANADOS FAVILA, de quien se sabe, ni por error se acerca a dos metros de distancia de cualquier cruce internacional del país por aquello que le peguen un susto de verdad las autoridades norteamericanas. En fin, al parecer nada termina con las investigaciones que se hacen en torno al ilícito negocio del huachicol es más, sabemos que las investigaciones apenas inician de ahí el gran temor que existe entre los siempre señalados de pertenecer a esta enorme red del combustible ilícito, en pocas palabras sienten pasos en la azotea. Desde que en el caso de los alcaldes del sur la situacion es mas compleja y a la vez peligrosa porque nadie en su sano juicio les va a creer que nada sabían del contrabando del huachicol una de dos son en verdad muy pazguatos para no darse cuenta lo que pasaba o simplemente son cómplices, en cuál faceta se apuntan?. En tanto el trabajo que cada día realiza con mayor contundencia en la cámara de diputados en el Congreso de la Unión por parte del diputado federal CARLOS CANTUTOSAS VILLARREAL surten un efecto inmediato en beneficio de las y los tamaulipecos principalmente en favor de sus representados en Nuevo Laredo su ciudad natal. No es novedad que el referido legislador cada que sube a tribuna logre con sus iniciativas acuerdos que posteriormente se transforman en apoyos sustanciales tales como mejoras en educación, salud y seguridad principalmente. Está de más decir que por su trabajo y eficiencia se ha ganado el respeto de sus pares en la cámara de diputados, que decir de la labor que realiza en favor también de la política humanista que promueve junto al Gobernador AMERICO VILLRREAL por toda la entidad. En otro tema con nuevo equipamiento para brindar un mejor servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ entregó 15 nuevas motocicletas al gerente del organismo FERNANDO GARCIA.

En dicho evento el edil estuvo acompañado del Secretario de Recursos Hidráulicos RAUL QUIROGA quienes de manera conjunta dieron el banderazo de salida de las nuevas unidades. Con este tipo de acciones se da un paso más al fortalecimiento de una de las áreas más sensibles y estratégicas para el bienestar de la ciudad y sus habitantes como lo es COMAPA de la capital estatal.

En otro asunto el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa Green Bauen, filial del Grupo Águila para avanzar en el proyecto de una instalación de una planta de pirólisis la cual transforma residuos plásticos en combustible.

Mediante una inversión de 6.5 millones de dólares esta acción permitirá consolidar a Tamaulipas como un referente energético en el país. Durante la reunión con el Director del Grupo Industrial Aguila JUAN RUPERTO RODRÍGUEZ ZÁRATE, el mandatario estatal instruyó a los secretarios de energía, SEDUMA y Desarrollo Rural a llevar a cabo las gestiones necesarias de permisos técnicos y ambientales y sitios potenciales para la instalación de la planta a fin de lograr la consolidación del proyecto que además contribuye a disminuir a las emisiones.

