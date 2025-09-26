Se confirmaron en México 18 nuevos casos de viruela símica

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, en el mismo periodo del 2024 solo se registró un caso en el estado.

MÉXICO.- Durante la semana epidemiológica 37 se confirmaron en México 18 nuevos casos de viruela símica, de los cuales tres corresponden a Nuevo León. Con ello, la entidad acumula 36 contagios en lo que va del 2025.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, en el mismo periodo del 2024 solo se registró un caso en el estado, lo que representa un incremento de 3 mil 500 por ciento en la incidencia de esta enfermedad prevenible mediante vacunación

Mientras que con los 18 casos en la semana más reciente, se alcanzó a nivel nacional un total de 629 pacientes atendidos por esta causa en el año 2025.

En tanto que en México, a la semana 37 del año 2024 se tuvo un acumulado de solo 84 casos, de tal forma, en el país el alza es de 648.8 por ciento.

Otro dato a considerar es que el año pasado 13 de las 32 entidades federativas del país tenían al menos un caso, es decir, en el 40.62 por ciento de los estados, sin embargo, en el año 2025 son 23 estados los que registran presencia activa de viruela símica, el 71.8 por ciento.

Con respecto a las cifras, en la semana 37 la Ciudad de México registró 9 casos, Veracruz 4, Nuevo León 3, y el Estado de México y Jalisco uno.

Estos mismo cinco estados, aunque en otro orden, son los que se colocan en los cinco primeros lugares a nivel nacional.

Tras los 375 casos en la Ciudad de México, los 82 en Jalisco, los 36 en Nuevo León, los 28 en Estado de México y los 27 en Veracruz.

Por último, señalar que en el 2024 los 84 casos de viruela símica, con corte a la semana 37, se dividieron en: 41 en la Ciudad de México, 12 en Baja California Sur, 9 en Quintana Roo, 4 en el Estado de México y Veracruz, 3 en Jalisco, 2 en Morelos y Sonora, y uno en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

