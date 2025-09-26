Transforman primer secundaria en preparatoria en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En un hecho inédito para el estado, la Escuela Secundaria Técnica No. 78, ubicada en la colonia Voluntad y Trabajo 3, se convirtió en el primer plantel de Tamaulipas en reconvertirse parcialmente en preparatoria, al abrir sus puertas en turno vespertino como Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/24.

La medida responde a una estrategia nacional que busca aprovechar instalaciones educativas con baja demanda en ciertos turnos para ampliar la cobertura del nivel medio superior. En el caso de Nuevo Laredo, más de 150 jóvenes ya conforman la primera generación que inició clases el pasado 8 de septiembre.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en Tamaulipas, destacó que el proyecto es resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y tiene como propósito responder a la creciente demanda de espacios educativos en la frontera.

“Se aprovecha la infraestructura ya existente y se generan nuevas oportunidades para que más jóvenes puedan continuar sus estudios. Esta reconversión significa inclusión y desarrollo para la juventud tamaulipeca”, señaló el funcionario.

Por su parte, César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), subrayó la relevancia de que Nuevo Laredo haya sido elegido como pionero en este modelo.

“En Tamaulipas solo una secundaria fue seleccionada para convertirse en preparatoria, y fue aquí, lo que representa una gran oportunidad para los jóvenes de nuestra ciudad”, enfatizó.

La apertura del CEB 9/24 marca un precedente en la región, al colocar a Nuevo Laredo como punta de lanza en programas de reconversión educativa y refuerza el compromiso del gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de fortalecer la Educación Media Superior como un derecho accesible para todos los tamaulipecos.

Por. Raúl López García