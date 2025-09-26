Trump anuncia impuesto del 100% a medicamentos de patente extranjera y camiones importados

El mandatario estadounidense anunció nuevos aranceles a importaciones desde octubre de 2025, como parte de su política de fortalecer la producción nacional.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump confirmó que, a partir del 1 de octubre de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a todos los medicamentos de patente que se importen al país, salvo que las farmacéuticas estén construyendo plantas de manufactura en territorio estadounidense.

La medida fue anunciada a través de su red social Truth Social y forma parte de una estrategia proteccionista para fortalecer la economía del país.

Pero la industria farmacéutica extranjera no fue la única afectada; en otras publicaciones, el mandatario anunció nuevos impuestos a distintos productos de importación.

¿A qué medicamentos aplica el impuesto del 100%?

Si bien, no se deja en claro si estos aranceles también aplican a medicamentos genéricos, la tarifa del 100% se concentrará en productos de patente extranjera.

Lo que podría encarecer tratamientos de alto costo como los oncológicos, inmunológicos o especializados en enfermedades raras.

La condición para evitar el pago de este impuesto es que las farmacéuticas demuestren que están construyendo una planta de producción en EU. “Si la construcción ha comenzado, no habrá tarifa sobre esos productos farmacéuticos”, escribió el mandatario.

“Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/z5EXQhw1xK

— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

¿Qué otros productos tendrán tarifas en Estados Unidos?

En publicaciones separadas, Trump también adelantó que impondrá:

50% de arancel a importaciones relacionadas con gabinetes de cocina y muebles de baño.

30% a muebles tapizados, como sofás o sillones.

25% a camiones pesados fabricados fuera de EU.

El presidente argumentó que se trata de un tema de seguridad nacional, asegurando que el país necesita proteger a su industria y evitar la “inundación” de productos extranjeros que, según él, debilitan la manufactura local.

¿Qué significan los aranceles del 100% para la industria farmacéutica?

Con su política “America First”, Trump busca que las compañías inviertan en plantas locales y reduzcan la dependencia de medicamentos fabricados en el extranjero.

No obstante, esta decisión podría hacer que incremente el costo de medicamentos esenciales, lo que afectaría a millones de pacientes, especialmente a quienes no cuentan con seguro médico o dependen de tratamientos de alto costo.

Por otra parte, Trump también anunció que se le impondrá un impuesto del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE TvAZTECA