Va Senado contra el robo de agua: Olga Sosa

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una grave problemática de robo de agua se detectó en el país a través de 7 mil acciones, informó la senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, quien dijo que el Senado aprobó un exhorto para reforzar la prevención de este delito.

“Hicimos este exhorto, todos merecemos el agua. El vital líquido sí fue una cifra muy grande, hubo 7 mil acciones de robo de agua en el país detectadas”

La legisladora explicó que el punto de acuerdo aprobado exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las áreas de Seguridad Pública a fortalecer las medidas que impidan el robo de agua, con el fin de evitar que esta práctica genere una nueva crisis hídrica en el sur de Tamaulipas.

“Para que en todo el país suceda esto, incluido Tamaulipas, hicimos este exhorto que nos fue aprobado y que beneficiará a que, si esas 7 mil acciones incluyen a Tamaulipas, no se repitan y sean sancionadas… Todos merecemos tener agua, nadie merece una crisis que ya de por sí es provocada por factores climáticos”

Sosa Ruiz recordó que el tema fue analizado y aprobado primero en la Comisión de Seguridad Pública, después en Recursos Hidráulicos, y finalmente ratificado por el Pleno del Senado, con el objetivo de reforzar la vigilancia y sancionar el robo del vital líquido.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón