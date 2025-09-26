Van por dueños de vacas en Altamira: Anuncian acciones penales

Las sanciones a los dueños de vacas que estén en la vía pública ascienden a más de 10 mil pesos.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Altamira, ejercerá acción penal en contra de los dueños de los semovientes que estén en la vía pública.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez comentó que en reiteradas ocasiones le han pedido a los propietarios de vacas que las retiren de las calles y avenidas, sin embargo algunos de ellos han hecho caso omiso.

“Muchas veces se ha hecho el llamado a las personas que son dueñas de semovientes que los recojan porque pueden ocasionar un accidente, ya lo han hecho”.

El pasado lunes, una enfermera que laboraba en el municipio de Aldama, perdió la vida tras chocar el auto donde viajaba con una vaca en el Bulevar de los Ríos.

“No queremos que vuelva a pasar, tal y como aconteció allá por Posco que no es una jurisdicción municipal, sino de Asipona la encargada de vigilar esa vía, sin embargo no deja de ser Altamira”.

Dijo que el alcalde les ha pedido hablar con todos los dueños de semovientes, pero hay quienes no hacen caso, “no queremos recoger un animal porque representa un gasto para la administración y después no reclaman los propietarios”.

“Hay sanciones económicas, pero queremos que ellos entiendan que pueden causar un accidente y van a tener una responsabilidad de carácter penal”, declaró el secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez.

Por medio de la Dirección de Bienestar Animal, se tienen previstas realizar subastas de aquellas vacas o caballos que no sean reclamados y de esta forma solventar los gastos de mantenimiento.

Asimismo, las sanciones a los dueños de vacas que estén en la vía pública ascienden a más de 10 mil pesos.

La presencia de vacas y caballos predomina en la Avenida de la Industria, Bulevar Primex, así como en el Bulevar de los Ríos y vialidad PD, a la altura del fraccionamiento Los Olivos.

Por Óscar Figueroa

La Razón