Vienen eventos que prometen detonar economía de hoteles y restaurantes en Victoria

La Feria Tamaulipas y el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano podrían elevar la ocupación hotelera de #CdVictoria hasta en un 80%.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Feria Tamaulipas 2025 y el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano no solo se perfilan como escaparates culturales y de entretenimiento, sino como motores económicos que beneficiarán directamente a sectores clave en Ciudad Victoria. Hoteleros y restauranteros proyectan incrementos significativos en su actividad, convirtiendo a la capital en punto de atracción regional durante las próximas semanas.

De acuerdo con Rubén García Carcúr, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Victoria, la ocupación hotelera podría elevarse hasta un 80 por ciento, cifra que representa uno de los mejores escenarios para el sector en los últimos años. Actualmente, los hoteles mantienen niveles de 50 a 60 por ciento de ocupación, pero la llegada de visitantes por los conciertos y actividades de la feria promete impulsar los números.

“Cuando vienen artistas de renombre, la feria se fortalece y los hoteles también. Este año tenemos buenas expectativas y creemos que habrá una derrama económica muy importante”, comentó García Carcúr.

En la capital existen mil 70 habitaciones distribuidas en 14 hoteles afiliados a la asociación, los cuales ya trabajan en tarifas especiales, promociones y convenios con municipios vecinos para asegurar la demanda. Pese al impacto de plataformas como Airbnb, el dirigente destacó que en Victoria su efecto es menor que en zonas turísticas, aunque insistió en que deben cumplir con las mismas obligaciones fiscales que los hoteles formales.

El panorama también es alentador para la industria restaurantera. Jesús Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), aseguró que los establecimientos que se instalan dentro del recinto ferial alcanzarán incrementos de entre 35 y 40 por ciento en sus ventas, mientras que los negocios que permanecen en la ciudad también verán beneficios por el movimiento de visitantes antes y después de los eventos.

“Siempre ha sido muy positivo participar. Para quienes deciden instalarse en la feria los resultados son inmediatos, mientras que los que permanecen en sus locales aprovechan la afluencia antes y después de los eventos”, expresó Gómez, al señalar que actualmente la Canirac Victoria agrupa entre 120 y 150 restaurantes.

Si bien reconoció que los permisos y costos de operación dentro del recinto representan un reto, aseguró que la derrama económica que genera la feria resulta determinante para cerrar el año con balances positivos.

Tanto hoteleros como restauranteros coinciden en que septiembre resultó un mes flojo para la actividad, dado que Ciudad Victoria no es considerada un destino turístico natural. Sin embargo, la organización de ferias, festivales y competencias deportivas se consolida como la vía más efectiva para detonar el consumo y fortalecer a los negocios locales.

Con la llegada de la Feria Tamaulipas 2025, la capital del estado se prepara para un cierre de año con cifras alentadoras, donde la cultura, el entretenimiento y la gastronomía se convierten en ejes de una derrama económica que impactará no solo a empresarios, sino también a trabajadores y familias vinculadas a estos sectores.

Por Raúl López García