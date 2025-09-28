Agenda de Olga no se detiene

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

La Senadora Olga Sosa no para de trabajar por los Tamaulipecos, no solo desde la cámara alta, sino también en las calles, atendiendo: cara a cara, a los ciudadanos.

Un día la podemos ver en la frontera, al día siguiente en la Capital del estado y los fines de semana anda en friega en la zona sur y en su natal Tampico.

Como parte de su trabajo legislativo, durante esta semana Olga Sosa impulsó el diálogo nacional con los agentes aduanales de Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM ) en el Senado de la República, con 30 de las 32 representaciones de entidades federativas, para abordar la nueva Ley de Aduanas enviada por el ejecutivo.

Los temas que se abordaron fueron: el combate a la corrupción, mejorar la recaudación mediante procesos transparentes y por tecnología digital, controles estrictos y transparentes y decisiones colegiadas, para impulsar el comercio exterior, la seguridad nacional y la soberanía.

Este foro es histórico en el Senado, la Senadora, Olga Sosa, reunió a los agentes aduanales con sus legisladores, donde estos empresarios mostraron que son aliados de México y que buscan seguir trabajando para sacar adelante al país y precisamente, por el trabajo que han visto que Olga Sosa, está haciendo, todos los días, sin parar, fue nombrada presidenta de comisión de Agricultura.

Ella ha demostrado que no se cansa y que no se cansará de llevar a territorio, casa por casa, pues está dedica al cien por ciento a servir desde el Senado y a cumplir las encomiendas de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena al darse tiempo de participar en los comités electos por la ciudadanía en cada una de las colonias.

Y cumple cabalmente las recomendaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de informar a la gente los temas en los que se trabaja en el Senado de la República para que se conozca lo que se hace en la cámara alta, además de dar a conocer los resultados del segundo piso de la transformación con la bandera de la 4T.

Los empresarios y los habitantes de los 43 municipios han encontrado en Olga Sosa, una aliada para ser escuchados en el Senado de la República, pues ha convertido la calle en su oficina para escuchar las inquietudes de la población.

Olga tiene una carrera política de más de 20 años, inició en el Instituto de la Mujer de Tampico, después llegó la Cámara de Diputados de Tamaulipas, después ganó la Diputación Federal, estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas, y ahora es parte del Senado, por eso está preparada para cumplir como legisladora y también en las oportunidades que se le presenten .

La tampiqueña está demostrando que es una mujer preparada y capaz de encabezar los acuerdos y soluciones que se le presenten para beneficio de México y de Tamaulipas.

Hay que reconocerle su trabajo que está haciendo, pues hay muchos que han llegado al Senado y jamás regresan a las colonias a “ensuciarse sus zapatitos” y a Olga ha regresado y ha vuelto a “sudar la camiseta” recorriendo todo Tamaulipas.

Olga Sosa está lista y preparada para seguir trabajando por México y Tamaulipas, desde la trinchera donde la quieran ver los Tamaulipecos, en los próximos años.

Mientras tanto ella seguirá despachando, trabajando para seguido logrando sus metas y , de la mano de Claudia Sheinbaum y de la 4T, seguir cumpliéndole a México y a Tamaulipas.

NORA GÓMEZ SIGUE DE … ROCK and ROLL

La ex Diputada Nora Gómez debería de estar agradecida y hasta empeñada con el Partido Acción Nacional porteño, pero no, ha sido todo lo contrario.

Mire, gracias al PAN, fue regidora, tal vez sin merecerlo, eso no se lo puedo asegurar, lo que sí le puedo decir es que su trabajo fue pobre y gris ante el cabildo.

Nora cree que por haber sido palomeada para ir por una Diputación local es reflejo de que hizo una excelente chamba como edil, pero eso es mentira.

Fue candidata y ganó, simplemente por que la “palomearon”, pero también en el Congreso terminó reprobada y vendida a Morena, eso lo sabemos todos, y ahí están los registros de sus votos , ella fue un borrego del sistema.

Los panistas se dieron cuenta de que los traicionó al apoyar , por debajo de la mesa a los guindas, y la neta, la odiaron.

Por eso salió por la puerta de las “chachas” de las oficinas de los panuchos, las cuales abandonó como presidenta del partido, cargo que también se lo regalaron, y al personaje que la apadrino le costó mucha lana y compromisos sacar adelante su triunfo, porque tampoco la querían.

El día de la votación donde perdió Rosa González, mientras había un guerra por los votos, cuentan que la entonces Diputada se encontraba dándole duro al gym, cuando ella era la capitana del equipo.

Y en las pasadas elecciones del PAN local, celebradas el 14 de septiembre, los desairó y ni siquiera fue votar, pero para el concierto de Chayanne del pasado jueves, fue la primera en llegar a un palco para disfrutar del show y se vale.

Pero, está muy claro, a Nora Gómez le “vale un cacahuate” su partido, por eso algunos andan preparaban su expulsión .

¡¡¡No se vale chillar!!!