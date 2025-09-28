Aislinn Derbez asegura que el personaje de Bibi en La Familia P. Luche se basó en ella

Durante la emisión más reciente de su podcast La Magia del Caos en donde estuvo de invitada Regina Blandón, las actrices hablaron sobre esta emblemática serie

MÉXICO.- Son pocas las series que lograron marcar la televisión mexicana como lo hizo La Familia P. Luche ya que con su humor irreverente y personajes entrañables como Bibi, ha dejado una huella imborrable en varias generaciones de televidentes. Esta vez la serie creada por Eugenio Derbez vuelve a la luz ya que Regina Blandón acudió al podcast La Magia del Caos conducido por Aislinn Derbez.

Durante la conversación, Derbez reveló haber experimentado celos hacia Blandón por su papel protagónico como Bibi, la hija «rara» de la Familia P. Luche. Regina Blandón, quien debutó en la televisión a los 10 años, relató cómo su audición para La Familia P. Luche fue un punto de inflexión en su carrera, pues a pesar de su corta edad, se presentó al casting junto a jóvenes mucho mayores, lo que inicialmente la hizo sentir fuera de lugar.

Sin embargo, su talento y autenticidad la llevaron a ser seleccionada para el papel de Bibi; este personaje, inicialmente concebido de una manera distinta pero fue adaptado para encajar con la joven actriz, lo que marcó el inicio de una exitosa trayectoria en la televisión mexicana.

Aislinn Derbez confiesa haber sentido celos de Regina Blandón por su papel de Bibi

Pero eso no fue todo, ya que en el podcast Aislinn Derbez también habló de sus sentimientos durante aquella época y confesó haber sentido celos hacia Regina Blandón durante las grabaciones de la serie. Comentó que, al ver a Blandón interpretar a la hija de Eugenio Derbez, sentía que su padre se había basado en ella para crear el personaje, lo que le generaba inseguridad y celos.

Siento que mi papá se basó un poco en mí para hacer su personaje […] Sí me daba un poco de celos, pensaba: «¿Y ella por qué sale todo el tiempo de su hija, a mí por qué no me llamó, a mí por qué no me hicieron casting?» Sí creo que me daba un poco de celos, la verdad, confesó Aislinn Derbez.

Regina Blandón compartió que, aunque comprendía los sentimientos de Aislinn Derbez, tuvo la oportunidad de coincidir con ella en varios episodios, así como con Vadhir. Además, resaltó que, durante toda la grabación de la serie, los niños actores disfrutaron de un ambiente amigable y colaborativo en el set.

A pesar de los sentimientos de celos mencionados, Regina Blandón expresó su gratitud por haber trabajado junto a Eugenio Derbez durante una década. Destacó el ambiente profesional y respetuoso que prevaleció en el set, lo que permitió una colaboración exitosa y armoniosa entre los actores. Además, recordó con cariño las interacciones con los hijos de Derbez, quienes hicieron apariciones especiales en la serie.

Cuando eres niño actor de pronto es difícil. Me tocó mucha suerte estar 10 años ahí, la primera temporada tenía como 10 o 11 años, la segunda como 14 más o menos, y la tercera como 19. Son 30 capítulos por temporada, dijo Regina Blandón.

¿Dónde ver La Familia P. Luche?

Para quienes buscan revivir las travesuras de la Familia P. Luche, la opción más accesible en México es ViX, la plataforma gratuita de TelevisaUnivision. En ViX se puede ver la serie sin costo, aunque incluye anuncios, y permite disfrutar de todas las temporadas de la serie junto con otros contenidos en español, desde telenovelas hasta películas y deportes.

Las temporadas completas se encuentran disponibles en ViX.

Fotografía: Captura de pantalla/ViX.

Otra alternativa popular es Amazon Prime Video, donde se pueden ver las tres temporadas completas de La Familia P. Luche. Para acceder, se requiere una suscripción a Prime Video; sin embargo, algunos episodios también pueden estar disponibles para compra o alquiler individual.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO