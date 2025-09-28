Aprueba el Cabildo descuento 100% en recargos de predial

El Cabildo de Nuevo Laredo que preside la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas aprobó por unanimidad el descuento del 100 por ciento en recargos al pago del impuesto predial, beneficio que estará vigente durante todo el mes de octubre

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En apoyo a la economía de las familias neolaredenses, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad el descuento del 100 por ciento en recargos al pago del impuesto predial, beneficio que estará vigente durante todo el mes de octubre de 2025.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que esta medida representa un respaldo directo a los contribuyentes que buscan regularizarse.

“Con esta acción damos un paso importante para que más familias puedan ponerse al corriente sin que los recargos sean un obstáculo. Queremos que los beneficios se traduzcan en tranquilidad para los hogares y en más recursos para seguir transformando a Nuevo Laredo”, destacó la presidenta.

Los ciudadanos podrán aprovechar este beneficio en los siguientes puntos de pago: Dirección de Ingresos (Edificio Palomar): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m, Oficinas de COMAPA en Col. Hidalgo, módulo en Prometeo #502, Reservas Territoriales: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los usuarios también puede realizar su pago en la Oficina de Planeación (Arteaga #3900) y Tanque Elevado (Matamoros entre Luis Caballero y Perú): lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m, asi como en el Edificio de Seguridad Pública: lunes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en el módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y domingos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para mayor comodidad y evitar filas, también puedes realizar tu pago en línea a través de la página oficial del Gobierno Municipal: www.nld.gob.mx.

Además de eliminar los recargos, el pago puntual del predial permite que el gobierno municipal continúe invirtiendo en obras públicas, pavimentación, alumbrado, programas sociales y servicios básicos, lo que impacta positivamente en toda la comunidad.

La administración municipal invita a los contribuyentes a aprovechar este beneficio especial durante octubre y sumarse al esfuerzo de mantener unas finanzas sanas y un Nuevo Laredo en constante desarrollo.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON