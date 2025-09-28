Confirma Mario López que le retiraron la visa

Este viernes por la noche, se reportó su retención en el puente internacional de Matamoros

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- El diputado federal y ex alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, confirmó que autoridades migratorias de Estados Unidos le retiraron su visa.

Este viernes por la noche, se reportó su retención en el puente internacional de Matamoros, y hasta este sábado por la noche, cuando fue devuelto a territorio mexicano.

En una entrevista concedida al portal MexNoticias, aseguró que se trató de un procedimiento administrativo.

Argumentó que al revisar sus datos en el sistema, apareció una alerta por lo cual fue enviado a una segunda inspección.

Aseguró que esta alerta se debió a un reporta del pasado, derivado de una denuncia de extorsión que sufrió.

“El procedimiento fue administrativo, yo estaba en las oficinas, no en calidad de detenido. Me hicieron preguntas sobre mi familia, mis trabajos y mis antecedentes, pero en un trato respetuoso”.

Dijo que “es un caso leve, no es nada grave ni tiene relación con delitos o cuestiones fiscales”.

