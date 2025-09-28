Crece presión por adicciones y salud mental en jóvenes de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La adolescencia en Tamaulipas enfrenta una doble amenaza: el consumo de drogas a edades tempranas y el aumento de problemas emocionales como ansiedad y depresión. El Instituto de la Juventud del Estado (Injuve) asegura que este panorama no se resolverá con campañas superficiales, sino con acciones que acerquen atención psicológica, espacios deportivos y alternativas culturales.

Ante este escenario, el titular del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (Injuve), Óscar Azael Rodríguez Perales, advirtió que las políticas públicas deben dejar de ser únicamente campañas de prevención superficiales.

“No basta con decirles que no consuman, necesitamos abrirles espacios para que encuentren alternativas de vida sanas y acompañamiento en sus problemas emocionales”, sostuvo.

El Injuve ha comenzado a desplegar brigadas en secundarias, preparatorias y universidades con el fin de impartir pláticas, dinámicas y actividades deportivas y culturales que sirvan como mecanismo de contención frente al consumo de drogas y la violencia juvenil.

Según Rodríguez Perales, estos espacios permiten detectar de manera temprana a jóvenes con señales de depresión, ansiedad o violencia intrafamiliar. En esos casos se les canaliza a atención psicológica gratuita o acompañamiento especializado.

Por Raúl López García