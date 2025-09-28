¿Dalílah Polanco fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani?

La periodista de espectáculos Shanik Berman reveló que Dalílah Polanco dormía en la cama de Sara Bustani cuando la diseñadora aún estaba de romance con Eugenio Derbez

MÉXICO.- Dalílah Polanco ha dado mucho de qué hablar desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 3, pues, la actriz y conductora se ha convertido en una de las integrantes más polémicas ya que el público que sigue el reality show en su mayoría no la apoya y le ha lanzado fuertes críticas por su forma de ser.

A lo largo de su estancia en La Casa de los Famosos México, algunos de sus compañeros y ella misma han hecho algunos comentarios sobre el romance que sostuvo con Eugenio Derbez por allá del año 2003, sin embargo, recientemente salieron a la luz detalles turbios de lo que presuntamente fue el inicio del romance entre el productor y la integrante del extinto cuarto Día.

Dalílah Polanco dormía en la cama de Sarah Bustani

Fue en la más reciente emisión del programa de espectáculos “Con Permiso” en donde la periodista Shanik Berman quién estaba supliendo a “Pepillo” Origel, quien junto con Martha Figueroa hablaron de Dalílah Polanco y su desempeño en el famoso reality show.

De acuerdo con Figueroa, ella no soporta el comportamiento de Dalílah dentro de La Casa de los famosos México 3, ante estos comentarios Shanik Berman reveló un importante secreto en la relación de Polanco y Eugenio Derbez, pues, de acuerdo a la periodista, la actual participante de LCDLF México pudo haber sido causante de la separación del productor y su entonces novia, la diseñadora de modas Sarah Bustani.

“Nos contratan y nos pagan porque es un trabajo en la casa de los famosos nos contratan para dar contenido, (Dalílah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sara Bustani hace 7 años y de repente Dalílah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez, sabes que tengo que pensar unas cosas y la muchacha que tenía, le decía Sara: ‘se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalílah’ y luego Dalílah decía es que yo soy una señora de familia, una niña de familia, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia pues…”, dijo Shanik Berman

Tras este fuerte comentario, las periodistas ya no comentaron nada más sobre la vida amorosa de Dalílah Polanco, sin embargo, Martha Figueroa cerró el tema de la actriz asegurando que no le cae nada bien y no le gusta su participación en el reality show.

¿Cómo fue el romance entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani?

En 1997, el destino unió a Eugenio Derbez y a la diseñadora Sarah Bustani gracias a una amiga en común que los presentó en el teatro. Aunque al principio la timidez marcó aquel primer encuentro, poco después comenzaron a acercarse hasta iniciar un romance que estuvo lleno de detalles únicos. Antes de oficializar su relación, incluso viajaron juntos a París, y más adelante Derbez sorprendió a Sarah con una de las declaraciones más originales: una cena en un puente peatonal de la Ciudad de México con música de violines y sus platillos favoritos, rematada con un espectacular en plena avenida donde le pedía ser su novia. Esa historia de amor se prolongó durante seis años, hasta que en 2003 decidieron ponerle fin.

Tras la ruptura, surgieron rumores que señalaban a Dalilah Polanco como la tercera en discordia, debido a que compartía escenario con el actor en La Familia P.Luche. No obstante, la propia actriz salió a desmentir las versiones, aclarando que su relación con Eugenio inició tiempo después, cuando él ya estaba separado de Sarah y ella había finalizado su matrimonio con Sergio Catalán.

