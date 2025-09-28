En la India, una vez estampida humana en mitin político de famoso actor, mata a 40 personas aplastadas, acusan conspiración

INDIA.- Un mitin político que congregó a miles de personas terminó en tragedia, luego de que se desató una estampida entre los mismos asistentes que dejó como saldo a unas 40 personas que perdieron la vida, toda vez que fueron aplastadas y asfixiadas al quedar atrapadas entre entre la gente amontonada en La India.

El incidente sucedió en la localidad de Karur en el estado Tamil Nadu, el cual fue convocado por el famoso actor Joseph Vijay Chandrasekhar, conocido popularmente como Vijay, quien es el fundador del partido político Tamilaga Vettri Kazhagam, ya que se postula para un cargo público para las próximas elecciones estatales.

Cuando el político con formación como histrión daba su discurso en el evento proselitista, de pronto la reunión de miles de personas cambió por las altas temperaturas, poco a poco la gente se desmayaba, entre ellos niños, por lo que el pánico se fue apoderando de las personas que acudieron a apoyar al actor.

¿Qué causó la estampida que mató a 40 personas en la India?

La principal causa que desencadenó la estampida humana fue por las altas temperaturas y porque los asistentes al mitin estaban amontonados. «Policía, por favor, ayúdenme», decían algunas de las personas afectadas; ante ello, el equipo de Vijay comenzó a distribuir botellas con agua y a organizar ambulancias para posibles traslados.

Trascendió que para el evento de Vijay la logística estaba planeada para recibir a unas 10,000 personas, pero llegaron más personas de lo planeadas, según medios locales, al lugar llegaron entre 30,000 a 35,000 seguidores del famoso actor que busca consolidarse como figura política.

Asimismo, Vijay tuvo esperando a sus seguidores casi seis horas antes de que llegara al mitin, la molestia de la gente hizo que en el momento que el actor daba su discurso, se abalanzaron sobre el escenario y rompieron las barricadas, iniciando así la estampida para ponerse a salvo.

¿Quién acusa que hay una conspiración detrás de la estampida humana?

El evento se suspendió de inmediato, y desde lo alto del autobús donde llegó el político su equipo arrojó las botellas con agua. Con varias personas desmayadas, las ambulancias tuvieron dificultad para trasladarse y atender a los afectados quienes quedaban tirados en el piso mientras eran pisados y quedaban asfixiados.

Vijay llegó 6 horas tarde a su evento polìtico donde murieron 40 personas. Foto: X @me_ganesh14

El equipo de Vijay aseguró que la tragedia en Karur se trata de una conspiración en contra de la campaña política del actor, por lo que pidieron a las autoridades que investiguen el hecho. Por su parte, el primer ministro de La India, Narendra Modi, envió sus condolencias a las familias de las víctimas:

“El lamentable incidente ocurrido durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste. Mis condolencias están con las familias que perdieron a sus seres queridos. Les deseo fuerza en este momento difícil. Rezo por una pronta recuperación para todos los heridos”, indicó Modi en su cuenta de X.

R. Rajendaran, un abogado en Karur que presenció el mitin y el posterior accidente, dijo citado por AP que en el momento que Vijay lanzó botellas de agua a la multitud desde lo alto de su vehículo de campaña, fue que desató el caos:

“Cuando decidió irse y su vehículo comenzó a moverse, se desató el caos cuando cientos de sus fans y seguidores persiguieron su vehículo. Eso es lo que llevó a la estampida”: Testigo.

Por la muerte de las 40 personas, Joseph Vijay Chandrasekhar informó que envió una indemnización económica para las familias de la gente que falleció en su evento político.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO