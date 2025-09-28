Fiscalía revela detalles sobre el caso de Paloma Nicole, menor que murió tras cirugía estética en Durango

Sonia de la Garza, fiscal de Durango informó a medios de comunicación sobre los avances en la investigación sobre la muerte de Paloma Nicole.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó la detención de la madre y el padrastro de la adolescente Paloma Nicole, quien falleció tras someterse a una cirugía estética, en un caso que ha conmocionado al estado y la nación.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que fue este sábado a las 11:42 de la mañana se logró la detención de Paloma Jazmín “N”, madre de la victima, así como Víctor “N”, padrastro de la menor.

Detalló que se procederá contra ellos por los delitos de omisión de cuidados y autora cómplice por haber puesto en un mal innecesario a la menor ya que Paloma Nicole vivía con ellos.

“Falsificación y uso de documentos por uso indebido, tuvimos las pruebas contundentes de que la niña nunca fue a la Clínica Fátima a una revisión médica, dicho documento fue alterado de otro”.

Mamá de Paloma falsificó documentos

La titular de la FGED destacó que en un cateo se obtuvo el documento de una prueba que era del 2022, se le agregaría a la mamá el delito de usurpación de profesión.

“Tenemos la sospecha de que ella (la madre) entraba a las cirugías y que esta persona estaba realizando actos que son exclusivos de profesionistas de la salud y cuando tuvimos con contundencia su participación y lo que realizó dentro del quirófano, pudimos establecer que no contaba con el título”.

Además, Paloma Jazmín “N” se comunicó con el papá de Nicole para decir que tenía un padecimiento, que se había sentido mal en la escuela, la FGED consultó al colegio y efectivamente sucedió, sin embargo se cree que la madre y el padrastro influyeron para llevársela.

“Le hicieron creer al papá que la niña tenía Covid y era una forma para alejarlo, también se pudo acreditar que él se ofreció a cuidarla, pero la mamá dice que ella quiere cuidarla”.

Detalló que el 13 de septiembre ya estaba grave y en terapia intensiva, “en ese momento le dijo que se iban a ir a la sierra y que el teléfono de la niña no funciona, lo que habla una maquinación de todo un plan, del cual tenía conocimiento Víctor N”.

La fiscal precisó que la pareja ahora detenida, tenía más de 10 años de relación y la madre tenía la patria protestad compartida con el padre.

“Él (el padrastro) realizó un procedimiento médico que puso en peligro su vida y que terminó con su defunción, también se le imputa que sin contar con el consentimiento realizó el acto”.

Sobre el posible delito de homicidio y las causas que lo originaron, siguen los estudios patológicos “y se avanzó en la maquilación de cómo se fueron dando los hechos independientemente de los resultados y los delitos que se pudieran sucitar posteriormente”.

Destacó que además de practicar la operación, Víctor “N”, firmó como tutor sin serlo, y ambos fueron puestos a disposición del juez que se encargara de su situación legal.

“Como tienen varios domicilios se solicitará la prisión preventiva, se tuvo que trabajar toda la noche en la orden de aprehensión, en la medida cautelar, se tuvieron los elementos”.

Caso Paloma Nicole

Paloma Nicole, de 14 años, fue intervenida el 12 de septiembre en una clínica privada de la capital del estado. Tras la operación, presentó complicaciones pulmonares y síntomas neurológicos. El 20 de septiembre se determinó daño cerebral irreversible y se certificó su muerte.

Durante el velorio, familiares observaron implantes mamarios en el cuerpo de Paloma, lo cual generó denuncias de que nunca se solicitó el consentimiento del padre.

Investigaciones en curso

Se investiga si la madre podría responder por “omisión de cuidados” o coparticipación en los hechos.

Al cirujano que realizó la intervención se le investiga por homicidio culposo o mala praxis, y fue suspendido provisionalmente de su ejercicio profesional.

El padre de la menor denunció que no dio autorización para la cirugía, y que fue engañado con la versión de que harían un viaje a la sierra.

En redes sociales, se ha discutido la regulación de intervenciones estéticas en menores y cuestionamientos éticos al consentimiento parental.

La fiscalía estatal deberá precisar, en próximas horas, los cargos que se imputarán formalmente a la madre y al padrastro, así como las pruebas que fundamentan su relación con los hechos. Hasta ahora, su aprehensión es de suma relevancia en el caso que ha conmocionado a Durango y al país.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO