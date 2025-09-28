Hallan cuerpo sin vida de motociclista

Fue localizado cerca de la brecha que lleva a la Pedrera.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- A un costado del corredor urbano «Luis Donaldo Colosio» en Altamira, fue encontrado el cuerpo sin vida de un motociclista que estaba desaparecido desde el pasado viernes.

Estaba entre los matorrales, al igual que la moto en la que viajaba.

La presencia del cadáver fue reportada por personas que pasaron por el lugar y vieron el cuerpo del infortunado sujeto.

A través de una identificación, se pudo saber que se trataba de Vicente «H» de 37 años.

Aparentemente, el operador del vehículo de dos ruedas sufrió un accidente en el cual perdió la vida.

Debido a las condiciones del lugar y a que se trata de un sitio poco transitado, su presencia pasó desapercibida hasta la mañana del domingo en que fue localizado.

El cuerpo ya había entrado en descomposición.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar y tras constatar que el cadáver estaba en ese punto, notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en la zona para que se presentaran elementos de la Policía Investigadora a fin de tomar conocimiento.

Por. Benigno Solís/La Razón