Motociclista pierde la vida tras chocar con autobús

Una moto en color negro y un bus Isuzu propiedad del Hotel Maeva, protagonizaron el fatal accidente.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una muerte instantánea sufrió un motociclista, tras chocar de frente contra un autobús de traslado de personal, propiedad de conocido hotel de playa Miramar.

El impacto fue tan fuerte que tanto la moto como el operador de la misma salieron proyectados para quedar a varios metros del lugar del encontronazo.

Nada pudieron hacer por el infortunado sujeto elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y paramedicos de Cruz Roja.

El trágico percance se registró a las 06:15 horas del domingo en el bulevar Adolfo López Mateos esquina con Victoria de la colonia Guadalupe Mainero en Tampico.

Ocurrió el mismo en los carriles de sur a norte, el cual fue habilitado en doble sentido debido a un evento ciclista.

Se dio a conocer que el motorista circulaba presuntamente bajo los influjos de bebidas embriagantes.

La unidad de transporte de personal transitaba de norte a sur mientras que el otro vehículo iba de sur a norte.

Al ver que venía directo hacia el camión a exceso de velocidad, el operador del bus trató de orillarse pero el motociclista invasión el carril por el cual iba la unidad de personal, chocando contra la misma de frente.

El conductor de la moto salió disparado para luego caer frente a una tienda de conveniencia mientras que su unidad quedó a varios metros de distancia.

Voluntarios zona sur de Tamaulipas llegaron para tratar de darle los primeros auxilios al igual que los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja.

Pero la persona ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que sufrió por el violento impacto.

Elementos de Tránsito arribaron para acordonar el área, cerrando amplio tramo del bulevar.

Posteriormente llegaron elementos de la Policía Investigadora así como personal de Servicios Periciales para realizar el trabajo de campo y dar fe del cadáver, el cual fue llevado a la morgue local para que se le practicara la necropsia de ley.

Por. Benigno Solís/La Razón