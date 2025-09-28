¿Qué pasó con el menor de 2 años que murió tras comerse una gomita en forma de panda?

El menor de edad murió tras consumir un dulce que le presentó problemas respiratorios

COLOMBIA.- Un paseo familiar en Playa Grande, en el sector de Taganga, Santa Marta, terminó en tragedia este fin de semana con la muerte de un niño de dos años, oriundo del departamento del Quindío, quien se atragantó con una gomita de dulce mientras compartía con sus padres en la playa.

De acuerdo con las autoridades, el menor comenzó a presentar problemas respiratorios tras ingerir la golosina, familiares y prestadores de servicios turísticos intervinieron de inmediato para intentar liberarle las vías respiratorias, pero la emergencia se agravó rápidamente tras comerse el dulce.

El niño fue trasladado en una lancha hasta el centro de salud de Taganga, donde médicos de turno adelantaron maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos, el menor no logró sobrevivir y perdió la vida, generando conmoción en la comunidad por la tragedia.

“El bebé alcanzó a vomitar en dos oportunidades y de inmediato fue llevado al centro asistencial, pero falleció poco después”, señaló una fuente policial a medios locales.

La Policía Metropolitana de Santa Marta activó el protocolo correspondiente, mientras el Laboratorio Móvil de Criminalística trasladó el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Al mismo tiempo, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia hicieron presencia en el centro asistencial para brindar apoyo a la familia y adelantar las indagaciones del caso que ha causado indignación en Colombia.

Las autoridades descartaron, en una primera valoración, que el hecho obedeciera a una situación de negligencia y reiteraron el llamado a extremar la supervisión de menores de corta edad en el consumo de alimentos que puedan generar riesgo de atragantamiento, como dulces, frutos secos y golosinas de difícil masticación.

En las afueras del centro de salud se vivieron escenas de dolor y consternación entre familiares y allegados, quienes aún no logran asimilar la repentina pérdida, por lo que las autoridades locales exhortaron a la población a no darles ese tipo de dulces a menores de 5 años.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO