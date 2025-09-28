Refrenda Armando Martínez respaldo al sector rural

Alcalde altamirense encabeza festejos por el 101 Aniversario de la Fundación del Ejido Cuauhtémoc

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el marco del 101 Aniversario de la Fundación del Ejido Cuauhtémoc, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó los festejos conmemorativos, reafirmando su compromiso con las comunidades rurales del municipio.

Durante el evento, el alcalde convivió con los ejidatarios y habitantes de esta histórica comunidad, anteriormente conocida como Ejido Columbus, y destacó la importancia de preservar la identidad y tradiciones del campo altamirense.

“Un gusto acompañar a mis amigos ejidatarios y pobladores del antiguamente llamado Ejido Columbus y compartir sus historias y las acciones de nuestro gobierno en favor de la transformación de nuestra zona rural. Muchas felicidades Cuauhtémoc”, expresó el mandatario municipal.

El Dr. Martínez Manríquez reiteró que su administración mantiene una política cercana al campo, con acciones que impulsan el desarrollo rural, la mejora de caminos, el acceso a servicios básicos y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades ejidales.

Los festejos incluyeron actos cívicos, actividades culturales y momentos de convivencia que resaltaron el orgullo de pertenecer a una comunidad con más de un siglo de historia, trabajo y perseverancia.

Por. Óscar Figueroa