Se queja de acoso y acosa a deudores

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Tras arremeter a diario durante años contra el gobierno de la 4T y de quejarse de que los impuestos que le cobra el SAT no son impuestos sino extorsión, repentinamente el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas pidió a la presidenta Sheinbaum sentase a platicar para buscar una solución a los miles de millones que adeuda a la Hacienda Pública.

La presidenta, por supuesto, le respondió que el pago de las contribuciones no es negociable, mucho menos en lo oscurito, dado que se trata de una obligación legal y que los desacuerdos se resuelven en los tribunales.

Parece que finalmente el magnate se dio cuenta de que ya no tiene a Norma Piña para que le otorgue un amparo y le ayude a seguir sin pagar y que, como le sucedió en días pasados en una Corte de Nueva York si no pagaba una fianza de 25 millones de dólares iría a prisión, en Méxic0 no le queda de otra que pagar lo que adeuda al fisco, no menos ni en abonos chiquitos.

El problema de Salinas Pliego es que mientras por una parte se queja de que el gobierno lo acosa por el pago de los adeudos que tiene con la Secretaría de Hacienda, en las tiendas de su propiedad el empresario acosa a los que se retrasa de abonos de sus créditos.

¿Qué les pasa, preguntó recientemete, por ejemplo, el periodista Mathieu Tourliere a una persona que no paga puntualmente los abonos de una licuadora adquirida a crédito en Elektra?

El autor del libro “La Fórmula Salinas, las redes del poder en México” dijo en una entrevista: “Quisiera ver que alguien deba a Elektra durante diez años, a ver como lo iría…(y cuanto le sale una licuadora) ya entran despachos de cobranza, gente en moto que toca a tu puerta a cada rato o acoso relativamente poco legal”.

“Elektra -señaló a continuación el entrevistado- es la empresa con mayor número de quejas por prácticas de cobranza abusivas y eso empieza desde la semana dos que no pagas tu abono y él se queja de que es un perseguido del Estado cuando debe desde hace diez y no paga”.

¿FUNCIONARÁ SISTEMA DE CLASIFICACIÓN?

En temas locales, por otra parte, el gobierno de Tampico, como se sabe, decidió originalmente que prescindiría del uso de contenedores usado por su antecesor, Chucho Nader, para la recolección de la basura y retomaría el de casa por casa.

Ordenó entonces que los depósitos de los residuos sólidos empezaran a ser retirados de la vía pública, sin embargo, cuando se enteró de que al faltar los depósitos la gente comenzó a tirar la basura en la calle y solares baldíos, resolvió optar por un sistema híbrido y que, además de que se mantendrían los contenedores, se procedería a clasificar los desechos.

Dispuso que se repusieran los recipientes en mal estado por otros nuevos y sin cambiarles el color azul obscuro, lo único que le quitaron a los repuestos fue el lema “Tampico Brilla” empleado por el alcalde panista, por las frases “Tampico va con todos” inscritos en los costados derecho e izquierdo y “Tampico te cuida”, en el frente.

En la parte superior izquierda el número de la unidad.

El número 45, igual que los 51 y 52, por ejemplo, fueron instalados en el bulevar Loma Real de la colonia Lomas de Infonavit, en tanto que en la calle Jaiba del mismo sector siguen funcionado todavía los del ayuntamiento del partido albiazul, los 1305, 1270 y 1203 que todavía les queda un poco de vida útil.

Al mismo tiempo se clasificarán los desechos, unos para el cartón, otros para el vidrio y otros más para el plástico. Los recursos que se obtengan con esa disposición se destinarán para mejorar los espacios de parques y jardines y otras áreas de esparcimiento comunitario.

La administración del alcalde Fernando Azcárraga López puso en práctica esa medida durante su gestión, pero no tuvo éxito. Ojalá y a la presidenta Mónica no le ocurra igual.

