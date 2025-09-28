Sin ingenio, desempleo ‘golpea’ a Xicoténcatl

Durante el 2025 este municipio ha perdido más del 28 por ciento de sus plazas laborales, en una historia que comenzó en 2020 con el cierre del ingenio; “este pueblo jamás volverá a ser el mismo” dice su gente

El 24 de julio del 2020 es una fecha que las familias de Xicoténcatl en general nunca olvidarán.

Ese día, a través de un frío comunicado el Grupo Sáenz anunció el cierre definitivo de su Ingenio en el municipio que junto a El Mante, Ocampo, Gómez Farías, González y los dos Morelos, conformaban desde unos 80 años antes, la región cañera de Tamaulipas.

Las primeras horas fueron de incertidumbre para las familias, aunque en el fondo -dice un comerciante del mercado en el primer cuadro de la ciudad- no lo creían.

El Ingenio, era el motor económico de una ciudad y molía cada zafra alrededor de 1 millón de toneladas, confirma Erasmo Rivera, productor cañera de la zona que abastecía a la fábrica azucarera.

“Cuando se viene el Ingenio abajo para el Municipio de Xicoténcatl todo acabó… para los cañeros no porque seguirían vendiendo su cosecha a quien fuera, principalmente se pensaba en El Mante y aunque el inicio fue duro, nosotros como productores recuperamos al cliente por así decirlo muy rápido, batallamos el primer año en que no se molió, pero el segundo ya no”, dijo.

Sin embargo, agrega que para obreros principalmente, la debacle fue dura y con ellos, dejó de circular una gran cantidad de dinero en el pueblo, viéndose afectados también los comercios de todos los giros, desde quien vendía comida, hasta quienes comercializan gasolina, refacciones y otros productos y servicios.

“Yo no te sé decir cuántos empleos había entonces y cuántos ahorita en Xicoténcatl, pero lo que sí sé, es que hubo una gran afectación, muchos negocios cerraron, otros comerciantes decidieron que si tenían dos tiendas cerrarían una y así sucesivamente ha sido la historia del pueblo, me atrevo a decir que hay muy pocos empleos.

CIFRAS DEL IMSS CONFIRMAN DEBACLE

Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social confirman lo que la sociedad “sin datos”, conoce a gritos sobre la situación de Xicoténcatl.

Es un municipio destinado a vivir de múltiples actividades para tener al menos empleos registrados.

En su mejor momento en 2017 y previo al cierre del Ingenio, Xicoténcatl llegó a tener 3 mil 193 trabajos formales registrados ante el IMSS; para el 2019 esa cifra ya había disminuido a 2,900 por diversos factores pero dos rubros se mantenían fuertes: La industria de la transformación y la agricultura y otras actividades primarias.

En 2019 según los datos del IMSS, de los 2,900 empleos que tenía Xicoténcatl, un 35 por ciento eran de la industria de la Transformación.

Esa cifra, bajó en 2021 ya con los obreros liquidados, a menos de 100 trabajadores registrados en ese rubro; es decir, de tener un 35 por ciento de los trabajos, el sector de la industria de la Transformación pasó a otorgar solo un 5 por ciento.

La caída de empleos entre 2019 y 2021 fue estrepitosa: Con base en los datos estadísticos del IMSS, se perdieron 1,366 plazas laborales formales en ese lapso, lo que equivale a un 47.1 por ciento de empleos perdidos.

LA DEBACLE NO TERMINA

A diferencia del resto de los Municipios de la Región Mante que se mantienen «estancados» o estables sin ganar ni perder empleos, Xicoténcatl es un caso único que ha perdido el 28 por ciento de sus plazas laborales.

Este municipio que hace algunos años perdió en el Ingenio su mayor fuente de empleos, ahora pierde en el comercio pues las cifras de empleos formales de este sector cayeron de 626 a 210 empleos, lo que arroja en este sector una caída en empleos de mas del 66 por ciento de sus trabajos que al abrir el 2025 estaban debidamente registrados con todas las prestaciones.

Para Don Abundio, un comerciante del centro con pocas ganas de hablar la situación es clara, no solamente se ha seguido perdiendo empleos, sino que muchos comerciantes han pasado a la informalidad.

“Es muy difícil pagar seguro, Infonavit, todo eso no podemos hacerlo, muy a fuerzas pagamos sueldos”, dice.

No lo reconoce como declaración pero dice que si es plática, incluso puede decir que muchos comerciantes no pagan ni el salario mínimo a los trabajadores.

De acuerdo a los datos del IMSS, Xicoténcatl tiene actualmente 1,355 empleos formales y la cifra más baja luego del cierre del Ingenio que le correspondió al término del año 2023 (1,426 empleos), sigue cayendo en un embudo que parece no tener fin, como parte de la historia de un pueblo que hace poco más de cinco años, lo perdió casi todo o para algunos, todo.

STAFF/EXPRESO-LA RAZÓN