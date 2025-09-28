Suma Casa Gándara a la oferta cultural de Tampico

Este inmueble cerró sus puertas el 27 de junio de 2021 tras ocho años de actividades artísticas, académicas y recreativas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “La instalación de nuevos museos como Casa Gándara en Tampico suman al turismo, historia y cultura del sur de Tamaulipas y la región huasteca”, expresó Pedro Granados Ramírez, vicepresidente de Rescate Histórico de México A. C.

A dos años de haberse anunciado, comenzó la transformación de Casa Gándara en un museo del siglo XIX. El 28 de abril de 2023, el empresario del sector educativo y promotor cultural, Carlos Dorantes del Rosal, distinguido con la medalla al mérito ciudadano Fray Andrés de Olmos, confirmó su intención de adquirir la casona de casi dos siglos de antigüedad para rescatarla como espacio histórico.

Este inmueble cerró sus puertas el 27 de junio de 2021 tras ocho años de actividades artísticas, académicas y recreativas, afectado por la pandemia y el deterioro estructural. En su despedida, la administración de Casa Gándara señaló: “Soy una construcción de casi 200 años… una edificación cerrada y en desuso se deteriora más rápidamente”.

Granados Ramírez subrayó que el proyecto refleja cómo la iniciativa privada puede coadyuvar con el sector público para enriquecer la oferta cultural.

Recordó que Tampico cuenta con diversos recintos: el Museo de la Ciudad, el de la Cultura Huasteca en el Espacio Cultural Metropolitano, el Centro Cultural para las Infancias (Barco, Museo del Niño), el Museo del Automóvil y del Transporte, y el Museo de la Victoria Tampico 1829, que fue retirado de la ex Aduana Marítima.

En entrevista en 2023 Dorantes del Rosal precisó que, una vez autorizados los trabajos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se emprendería la adecuación del inmueble, donde ya se observan medidas de seguridad, con el objetivo de preservar su memoria y proyectarlo como un espacio que conserve y difunda el legado cultural de la ciudad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón