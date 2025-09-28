Tamaulipas inaugura Recinto Polivirtual del IPN en México

El gobernador Américo Villarreal y el IPN inauguraron en González el primer Recinto Universitario Polivirtual de México

González, Tamps.– El gobernador Américo Villarreal y el IPN inauguraron en este municipio el primer Recinto Universitario Polivirtual del país, un modelo innovador que permitirá a jóvenes estudiar en línea con respaldo académico del Politécnico.

Villarreal destacó que este esfuerzo conjunto busca cumplir la meta nacional de convertir a México en potencia científica y tecnológica. Reconoció al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, por impulsar la iniciativa.

Reyes explicó que el Polivirtual ofrece programas en línea de alta calidad, aprendizaje autónomo y flexible. El plantel en González arranca con 10 carreras, ocho bachilleratos, tres facilitadores y cinco aulas.

Los estudiantes tendrán beca al 100%, seguro médico y acceso a movilidad académica. El espacio físico abre la posibilidad de llevar este modelo a otros municipios con bajo costo para los gobiernos.

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez, informó que Tamaulipas está entre los 10 estados con mayor cobertura de educación superior y que se invirtieron más de 17 mdp en infraestructura en González.

El alcalde Miguel Zúñiga agregó que el municipio destinó cinco millones de pesos para este proyecto, al que llamó un sueño colectivo que transformará el futuro de la juventud local.

La alumna Nahomi Bautista, en nombre de los 170 estudiantes, agradeció al gobernador y aseguró que ya no será necesario abandonar González para acceder a oportunidades de estudio.

Al concluir el acto, autoridades recorrieron las aulas y constataron el equipamiento y tecnología con los que inicia operaciones este recinto pionero en el país.

POR STAFF

EXPRESO LA RAZÓN