Termina Septiembre y el alto riesgo ciclónico en el Atlántico

Este octubre será un mes de transición. No debemos bajar la guardia, aún quedan condiciones que podrían dar lugar a fenómenos meteorólogos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El mes de septiembre, considerado históricamente como uno de los periodos de mayor riesgo para la formación de ciclones y huracanes en el Atlántico, está por concluir.

Así lo advirtió Rubén García, meteorólogo especializado en fenómenos tropicales, quien señaló que conforme avanzamos hacia octubre, el peligro de que un ciclón afecte al Caribe oriental disminuye de manera significativa.

“El mayor riesgo de impacto de ciclones tropicales en el este del Caribe ocurre en agosto y septiembre».

«Ahora que nos movemos hacia octubre, ese riesgo disminuye rápido”, explicó García.

A su vez precisó que la actividad ciclónica tiende a trasladarse hacia otras zonas conforme avanza la temporada.

Y aunque este año la actividad ciclónica en el Atlántico estuvo presente, Tamaulipas experimentó un 2025 lluvioso, con lluvias superiores a lo habitual, pero sin huracanes de consideración que pusieran en riesgo la región.

Esto permitió a comunidades y sectores productivos mantener relativa tranquilidad pese a un año con alta humedad y precipitaciones.

El meteorólogo apuntó que algunos modelos, incluido el Centro de Predicción Climática, sugieren que durante la primera semana de octubre podría formarse una onda tropical adicional, aunque las condiciones serían apenas marginalmente favorables para su desarrollo ciclónico.

A partir de mediados de octubre, indicó García, la atención de la meteorología se desplazará hacia la zona occidental del Caribe y el Golfo de México, donde en ocasiones surgen huracanes tarde en la temporada.

Este desplazamiento de riesgo implica que, aunque el Atlántico oriental disminuya su actividad, la vigilancia debe mantenerse especialmente en el Golfo.

“Este octubre será un mes de transición. No debemos bajar la guardia, porque aún quedan condiciones que podrían dar lugar a fenómenos significativos”, concluyó Rubén García.

Por. Antonio H. Mandujano