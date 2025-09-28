Tránsito Victoria enfrenta crítico déficit de personal

Falta de agentes limita operativos viales en Victoria; solo hay 15 agentes por turno

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Victoria enfrenta un déficit crítico de personal que limita su capacidad para atender la creciente demanda de seguridad vial en la ciudad.

Actualmente, solo 15 agentes por turno están disponibles para cubrir todos los sectores, incluidas las escuelas, lo que el titular de la corporación, Javier Córdova González, calificó como insuficiente.

“Imagínate, todas las escuelas no las puedo atender en la mañana porque nomás tengo 14 o 15 elementos”, explicó.

Según el funcionario, el número ideal sería de 220 agentes por turno, mientras que el mínimo necesario para operar con eficiencia ronda los 120.

El director señaló que para contratar nuevos elementos se requiere primero un techo presupuestal definido y, posteriormente, la apertura de una convocatoria con el respaldo de la Universidad de Seguridad y Justicia del Estado. “Urge más personal, pero hay que cumplir con un proceso administrativo. No es inmediato”, puntualizó.

La carencia de agentes impacta directamente en la presencia de tránsito en zonas escolares, donde persisten problemas de doble fila y ascenso y descenso desordenado de alumnos. Aunque se han implementado medidas como la delimitación de carriles exclusivos en planteles de colonias como La Loma y Guadalupe de Longoria, el despliegue es limitado.

Por. Por Raúl López García