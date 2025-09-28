Un desayuno que sabe a esperanza en el Hospital “Carlos Canseco”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un café caliente, una torta recién hecha y un pan de dulce pueden parecer cosas simples, pero para quienes pasan días y noches afuera del Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar “Carlos Canseco”, se convierten en un bálsamo de esperanza.

En lo que va de este 2025, la Asociación Civil Aprendiendo a Vihvir ha entregado 3 mil 500 desayunos gratuitos a familiares y acompañantes de pacientes internados.

Su presidente, Javier Ramos Yañez, lo resume con sencillez: “Nosotros regalamos desayunos porque sabemos que un pequeño gesto de amor puede ser el alivio de un día difícil. Cada que compartimos desayunos es como un abrazo al alma”.

Las mesas y sillas que la asociación instala una vez al mes, a partir de las 7:30 de la mañana, frente al área de urgencias, se llenan rápidamente de personas que llevan semanas, incluso meses, esperando noticias de sus seres queridos. Muchos de ellos no tienen dinero para comer, pues cada peso se destina a medicamentos o necesidades médicas.

“Las personas nos cuentan que todos los días se asoman por la ventana con la esperanza de que alguien les lleve pan o comida”, relata Ramos Yañez.

Desde 2013, con el apoyo de amigos, familiares y voluntarios, Aprendiendo a Vihvir ha mantenido esta labor. En este año, ya han repartido 2 mil 250 tortas de cochinita, mil 350 panes de dulce, además de café y aguas frescas.

El próximo martes 21 de octubre, volverán a instalar su módulo frente al hospital. Ese día, como cada vez, lo que se reparte no son solo alimentos: es compañía, solidaridad y la certeza de que en medio de la espera, todavía hay gestos que saben a esperanza.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón