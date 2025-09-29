Alcaldesa de Tampico ofrece respaldo y asesoría jurídica gratuita a adultos mayores víctimas de presunto despojo

La primera autoridad señaló que su gobierno mantiene las puertas abiertas para escuchar y dar respuesta a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad

TAMPICO, TAM.- “Siempre vamos a proteger a los adultos mayores y a la población vulnerable”, afirmó la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, al arribar al Palacio Municipal y atender personalmente al matrimonio integrado por Arturo Martínez Covarrubias, de 74 años, y Beatriz Hernández Cabello, de 73, quienes denunciaron ser víctimas de presunto despojo, agresiones físicas e incluso un intento de feminicidio.

“Aprovechamos para decirles a quienes estén viviendo estas situaciones que hay un gobierno municipal que los atiende, escucha y da respuesta; los podemos acompañar para resolverlas”

Villarreal Anaya adelantó que el Ayuntamiento de Tampico brindará asesoría jurídica gratuita a los adultos mayores afectados y recordó que la ley contempla la posibilidad de revocar donaciones de bienes por ingratitud.

“Hay que revisar la documentación que ellos traen, checarla y ver si obedece a este caso”

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que el Palacio Municipal es un espacio incluyente, ya que cuenta con rampas de acceso al primer piso para personas con discapacidad motriz, como en el caso del señor Arturo Martínez, quien se trasladaba en silla de ruedas. Reiteró el compromiso de su administración con la protección de los adultos mayores y la atención integral a quienes enfrenten situaciones de violencia o despojo.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón