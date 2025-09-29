Alertan por estafadores procedentes de otros estados que defraudan con la compra de vehículos

Los defraudadores escogen a sus víctimas a través de la red social Facebook y acuden a ver los vehículos, llegando a un trato en donde realizan un depósito bancario y entregan copia de la ficha a los vendedores

TAMPICO, TAM.- Autoridades alertaron a la población en general para que evite ser víctima de vivales, quienes llegan de otros estados a la zona defraudando personas con las compra de automóviles.

La Fiscalía General de Justicia tiene documentados varios casos, en los que estos maleantes procedentes principalmente de la Ciudad y del Estado de México, simulan realizar depósitos bancarios por la compra de vehículos de fuerza motriz.

El caso es que el depósito en referencia tarda en ser liberado, por lo que una vez al retirarse con la unidad motriz cancelan la transferencia y cuando el vendedor acude a la institución bancaria simplemente no hay dinero.

Es por ello que las autoridades lanzan el llamado a la ciudadanía en general, a fin de que evite caer en manos de estos vivales, y en caso de realizar alguna transacción verificar que en efecto el dinero se encuentre liberado en sus cuentas bancarias, o si van a comprar algún vehículo acudan a las oficinas de la Fiscalía de Justicia para tener la certeza de que la unidad no cuente con reporte de robo o esté involucrada en algún ilícito.

POR OTILIO NÚÑEZ