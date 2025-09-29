Ansiedad, depresión y adicciones amenaza salud de los jóvenes

Alertan por el consumo temprano de drogas y crecen problemas emocionales como ; ansiedad y depresión

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El consumo temprano de drogas y el aumento de problemas emocionales como ansiedad y depresión colocan a la adolescencia en Tamaulipas ante una doble amenaza.

El titular del Instituto de la Juventud del Estado (Injuve), Óscar Azael Rodríguez Perales, advirtió que las políticas públicas deben dejar de ser únicamente campañas superficiales.

“No basta con decirles que no consuman. Necesitamos abrirles espacios para que encuentren alternativas de vida sanas y acompañamiento en sus problemas emocionales”, afirmó.

Brigadas en escuelas

El Injuve ha desplegado brigadas en secundarias, preparatorias y universidades, donde se imparten pláticas, dinámicas y actividades culturales y deportivas.

Estos espacios han permitido detectar casos de depresión, ansiedad o violencia intrafamiliar, que son canalizados a atención psicológica gratuita.

Rodríguez Perales recordó que la pandemia dejó a miles de jóvenes en aislamiento, lo que derivó en crisis de identidad, bajo rendimiento escolar y, en algunos casos, conductas autodestructivas.

“Estamos frente a una generación que necesita respaldo urgente. Si no atendemos hoy su salud mental, el costo social en unos años será altísimo”, alertó.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN