Aplicarán el impuesto de hospedaje a Airbnb

Se extendería su aplicación hasta finales de año, con un 3% a quienes operan a través de plataformas digitales

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El cobro del 3 % de impuesto sobre hospedaje se extenderá a finales de este año a quienes operan a través de plataformas digitales como Airbnb, informó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

Explicó que, tras meses de diálogo, la empresa mostró disposición para cumplir con esta obligación, que será idéntica a la que pagan los hoteles del estado.

“En otros lugares el porcentaje es mayor, pero aquí se aplicará el mismo 3 %, por instrucción del gobernador Américo Villarreal”, precisó.

El funcionario recordó que este impuesto genera más de 60 millones de pesos anuales, los cuales se destinan a la promoción turística de Tamaulipas.

Sobre las alertas emitidas por Estados Unidos para no viajar al estado, Hernández Rodríguez aseguró que no han afectado la afluencia turística, que incluso muestra una tendencia al alza.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN