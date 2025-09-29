Aseguran cuatro inmuebles y más de seis mil litros de hidrocarburo en Altamira y González

Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), integrándose las respectivas carpetas de investigación

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en cuatro inmuebles en Altamira y González, 6,400 litros de hidrocarburo y aseguraron cuatro inmuebles.

Los cateos se llevaron a cabo entre el jueves 25 y sábado 27 de septiembre, luego de que un juez otorgó los mandamientos judiciales por delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

En una primera acción, los efectivos de la FGR revisaron un inmueble ubicado en el ejido Maclovio Herrera de Altamira, donde aseguraron dos cubitanques, seis tanques, un tanque de metal, 55 garrafas, tres cubetas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, un embudo de metal, dos conectores metálicos y 700 litros de hidrocarburo.

En el segundo inmueble ubicado en el libramiento estación Manuel-González en el municipio de González, aseguraron cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, dos conectores metálicos, un extintor rojo y tres mil litros de hidrocarburo.

En el tercer operativo, en el ejido Guadalupe Victoria del municipio de González, se aseguraron dos mil litros de hidrocarburo, 19 mangueras, dos coples de metal, siete bidones, 11 tambos, tres cubitanques.

En el cuarto inmueble, ubicado en el libramiento estación Manuel-González, se localizaron y aseguraron dos mangueras, cinco bidones, ocho tambos, dos cubitanques, 700 litros de hidrocarburo.

Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), integrándose las respectivas carpetas de investigación, mientras se continúa con las indagatorias por delitos cometidos en materia de hidrocarburo en contra de quien o quienes resulten responsables.

En los operativos participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, en coordinación con peritos, elementos del Ejército y Guardia Nacional.

Por Perla Reséndez