Cabildo de Tampico aprueba donación de predios para viviendas de interés social y una guardería del IMSS

TAMPICO, TAM.- En sesión ordinaria número 37 el Cabildo de Tampico aprobó por mayoría de votos la donación de dos predios municipales destinados a la construcción de casas de interés social para familias en situación de vulnerabilidad y una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El primero de los terrenos, ubicado en la avenida Mante, entre Privada Real y calle Altamira, en el fraccionamiento Colinas de San Gerardo. Fue entregado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que a su vez otorgará a una empresa particular la edificación de viviendas dignas a bajo costo dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. La propuesta deberá pasar al Congreso del Estado para su publicación en el Periódico Oficial.

De igual forma, el Cabildo aprobó la donación de un segundo predio al IMSS, para construir una guardería.

Las autoridades municipales recordaron que este tipo de solicitudes se realizan en distintos estados, como parte del compromiso del instituto de garantizar a las madres trabajadoras espacios seguros para el cuidado de sus hijos.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca contribuir al bienestar social, ampliando la oferta de vivienda y fortaleciendo la infraestructura de apoyo para las familias trabajadoras de Tampico.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón