COMAPA SUR fortalece sistema de drenaje con la rehabilitación de un importante colector en la zona norte de Tampico

Actualmente se desarrolla la tercera etapa de los trabajos, que consiste en la instalación de 30 metros lineales de ducto de 60 pulgadas

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de conducir de manera eficiente las aguas residuales y proteger la salud pública, COMAPA SUR avanza en la rehabilitación integral de un colector sanitario localizado en la zona norte de Tampico.

Actualmente se desarrolla la tercera etapa de los trabajos, que consiste en la instalación de 30 metros lineales de ducto de 60 pulgadas, el cual descarga en el cárcamo 2 Norte, punto estratégico de recepción y bombeo que garantiza la continuidad del sistema de drenaje en este sector.

Como parte de este proceso de restauración, ya se han instalado 200 metros lineales de tubería, lo que permitirá mejorar de manera significativa la conducción de las aguas residuales, disminuyendo riesgos de encharcamientos e inundaciones en calles y viviendas.

Estas acciones forman parte del programa de optimización de la infraestructura hidrosanitaria a cargo de COMAPA SUR, luego de que la vida útil del colector concluyera debido a su antigüedad.

Con el respaldo del Gobierno del Estado y en coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, COMAPA SUR refrenda su compromiso con la comunidad, dando prioridad a la protección de la salud pública, la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los servicios básicos para las familias de la zona sur de Tamaulipas.

POR MARIO PRIETO