Convoca UAT a estudiar la preparatoria en línea

El nuevo Bachillerato Virtual está dirigido a mayores de 18 años y busca ampliar la cobertura educativa con un modelo flexible e innovador.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abrió la convocatoria para ingresar al Programa de Bachillerato Virtual, una modalidad en línea que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de cursar la preparatoria bajo un esquema flexible, innovador y accesible.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que esta nueva opción reafirma el compromiso de la institución de ampliar la cobertura del nivel medio superior y garantizar un acceso equitativo a quienes no han podido concluir sus estudios.

El modelo, aprobado recientemente por la Asamblea Universitaria, está dirigido a personas mayores de 18 años que buscan una alternativa viable para avanzar en su formación académica.

Podrán participar estudiantes de Tamaulipas y de cualquier parte del país, pues el esquema está diseñado para responder a las necesidades actuales de la sociedad.

Un plan de estudios integral

La preparatoria en línea tendrá una duración de dos años en modalidad cuatrimestral. Su plan de estudios incluye asignaturas de humanidades, ciencias exactas, sociales, naturales y de la salud, además de ejes transversales en innovación, sostenibilidad, cultura digital, ética y derechos humanos.

Con ello, la UAT busca impulsar el desarrollo de habilidades críticas, creativas y tecnológicas en los estudiantes, consolidando un modelo educativo que promueve la preparación integral.

Registro y requisitos

El proceso de registro estará abierto hasta el 19 de octubre de 2025 en el portal oficial https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx, donde también puede consultarse la convocatoria completa.

Los aspirantes deberán contar con certificado de secundaria, acta de nacimiento, CURP, RFC, identificación oficial y fotografía digital, además de disponer de equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a internet.

Inicio de clases en enero de 2026

El curso propedéutico se realizará del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2025, periodo en el que los aspirantes recibirán orientación y capacitación para familiarizarse con el entorno digital y la modalidad de estudio.

Las inscripciones se llevarán a cabo del 17 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026, y el primer semestre arrancará en enero de 2026.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN