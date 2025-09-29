Detecta ASE fallas graves en Comapas

A pesar de que ejercieron presupuestos reducidos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró anomalías millonarias en ocho organismos operadores del agua de municipios pequeños del estado.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Auditoría detectó irregularidades por $111,147,333 en ocho Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) de municipios pequeños de Tamaulipas, durante la revisión de las cuentas públicas 2024.

El monto del hallazgo destaca debido a que estos organismos ejercen presupuestos modestos, en algunos casos de apenas unos cientos de miles de pesos, pero las observaciones superan con creces sus egresos anuales, lo que apunta a fallas estructurales en el manejo de sus cuentas.

En la Comapa Aldama, con egresos auditados de 6 millones de pesos, se acumularon 31 acciones: 12 pliegos de observaciones y 18 promociones de responsabilidad administrativa que sumaron $18,389,853, además de una recomendación.

En Comapa Antiguo Morelos, que apenas manejó 367 mil pesos de egresos auditados, se detectaron 18 acciones por $1,410,317, incluyendo 4 pliegos de observaciones y 13 promociones de responsabilidad administrativa.

En Comapa Camargo, con un presupuesto revisado de 6.5 millones, la ASE documentó 35 acciones que ascienden a $40,568,178, de los cuales más de 40 millones corresponden a promociones de responsabilidad administrativa.

El organismo de Díaz Ordaz, con 5.2 millones de egresos auditados, registró 32 acciones por $29,839,133, lo que multiplica casi por seis su gasto reportado.

En el caso de Comapa Jaumave, que manejó 2.4 millones de pesos, se contabilizaron 33 acciones que totalizaron $4,386,055, destacando 12 pliegos de observaciones por más de 2.2 millones.

En Comapa Mier, con apenas 2 millones de pesos revisados, se encontraron 33 acciones que alcanzaron los $6,172,769, la mayoría correspondientes a promociones de responsabilidad administrativa.

La Comapa Ocampo, que reportó 540 mil pesos en egresos, presenta uno de los casos más alarmantes: 28 acciones por $7,170,650, es decir, más de 13 veces lo que ejerció en el año.

Por último, en Comapa Tula, con un presupuesto auditado de 2.7 millones, la ASE detectó 36 acciones que suman $3,210,378.

En todos los casos, la Auditoría emitió al menos una recomendación para subsanar deficiencias administrativas, pero la constante fueron los pliegos de observaciones y, sobre todo, las promociones de responsabilidad administrativa, que representan la mayor parte de los montos observados.

El patrón detectado apunta a deficiencias en controles internos, comprobación de gastos y transparencia en el uso de los recursos, que han derivado en posibles responsabilidades para los funcionarios encargados de la administración de los organismos.

Estos informes forman parte de la primera entrega realizada por la Auditoría al Congreso del Estado de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Recientemente, el titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, señaló que algunos organismos operadores de agua han confundido el cobro del servicio con la aplicación de multas o subsidios, lo que ha provocado un crecimiento desmedido en las “cuentas por cobrar”.

El titular de la ASE también advirtió que la información presentada por las Comapas y otros organismos operadores contiene indicadores inconsistentes e incoherentes con su operación real, lo que evidencia una falta de consideración sobre las implicaciones de los datos reportados.

Además subrayó que la escasez de agua es un problema crítico que exige una administración eficiente y transparente de los recursos disponibles.

Por. Staff

Expreso-La Razón