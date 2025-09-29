Doble colisión deja 6 heridos

Un tráiler, un auto y una pick up participaron en este choque múltiple ocurrido en el kilómetro 67 de la carretera a Zaragoza

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Seis personas resultaron lesionadas en un fuerte accidente registrado en el kilómetro 67 de la carretera Victoria-Zaragoza, en el que participaron un automóvil, una camioneta y un tráiler.

El incidente ocurrió a las 19:00 horas, cuando elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a los lesionados. De las seis personas que recibieron primeros auxilios, solo tres requirieron traslado a la sala de emergencias de un hospital.

Según los datos recabados por las autoridades en la escena, el choque inicial involucró una camioneta Dodge Ram y un automóvil Nissan Sentra. Aparentemente, una invasión de carril provocó la colisión, ya que ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas. Tras el impacto, las unidades se desviaron hacia su extrema izquierda y chocaron contra la contención metálica.

Los dos vehículos avanzaron varios metros rozando la barrera, generando chispas, hasta que colisionaron por segunda vez, ahora con un tráiler Freightliner que se dirigía a Reynosa con una carga de lechuga procedente de San Luis Potosí.

Conductores que presenciaron el accidente llamaron de inmediato al 911 para alertar a las autoridades.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón