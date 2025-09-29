Erasmo González reconoce a dos agentes de Tránsito por cumplir en acciones de seguridad

CIUDAD MADERO, TAM.- El presidente municipal Erasmo González Robledo reconoció de manera significativa a dos agentes de la dirección de Tránsito por su participación en la detención de un individuo que cometió actos que atentan contra la seguridad y el orden de la ciudad. Además, los instó a continuar transformando la corporación, con el objetivo de prevenir situaciones que generen inseguridad en la comunidad, como seguir siendo ejemplo de orden y profesionalización.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera No. 53, la autoridad municipal reconoció públicamente a los agentes auxiliares Lenny Beatriz Solorzano Valenzuela y Nahum Miguel Flores Galván. Estos, en colaboración con el policía de la Guardia Estatal Gregorio Alvarado Torres, llevaron a cabo una persecución que culminó en la detención de un individuo que, minutos antes, había perpetrado un hecho ilícito en una tienda de conveniencia Oxxo.

El presidente municipal Erasmo González Robledo, junto al secretario del Ayuntamiento Héctor Marín Rodríguez, la síndica Alicia Lerma Cervantes y el director de Tránsito, Capitán Zenón Cruz Hernández, se reunió con los agentes de vialidad para reconocer su labor y alentarlos a seguir siendo un modelo dentro de la corporación, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad vial en la ciudad.

Se destacó que ambos aspectos son parte de la convocatoria que este año ha incorporado nuevos elementos a la Dirección de Tránsito, en el marco del proceso de profesionalización de la corporación vial. Asimismo, se reconoció que Nahum Miguel Flores Galván cumplió recientemente con el Reglamento de Vialidad al imponer una infracción, resistiendo la presión de un conductor que intentó coaccionarlo, lo que reafirma el compromiso de la nueva administración municipal con el cambio.

Ahí mismo se hizo referencia sobre la baja de 30 elementos durante la presente administración de 96 que integraban la corporación; pero conforme a la convocatoria 30 cadetes están integrados a la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, que vendrán a incorporarse al nuevo sistema de profesionalización. Hoy, se ha publicado nueva convocatoria para la incorporación de un nuevo grupo Motorizado; para lo cual también se van a adquirir 8 unidades motrices para la integración de estos nuevos elementos, dijo Erasmo González, presidente municipal.

