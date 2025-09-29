Exigen mantenimiento al Puente Tampico; automovilistas buscan vías alternas para no pagar peaje

TAMPICO, TAM.- Conductores que circulan por el Puente Tampico han creado vías alternas para evitar el pago de peaje, situación que refleja el malestar ciudadano ante la falta de mantenimiento de esa infraestructura, advirtió hoy Edmundo Marón Manzur, presidente de la comisión de energía del cabildo de Tampico.

Recordó que la caseta del Puente Tampico recauda alrededor de 120 millones de pesos al año, recursos que dijo no se reflejan en la rehabilitación de la obra, la cual presenta deficiencias que ponen en riesgo la integridad de los automovilistas.

“No voy a quitar el dedo del renglón, lo justo es que se renueve o se reubique, porque el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz merecen un libre paso”

Marón Manzur señaló que diariamente transitan en promedio 8 mil vehículos por el viaducto, sin embargo, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) solo atiende los problemas cuando hay presión pública. Recordó que en años recientes las reparaciones a barandales, luminarias y otras áreas del puente se realizaron tras denuncias en medios y redes sociales.

El edil porteño llamó a diputados federales, locales y a los tres niveles de gobierno a sumarse a esta exigencia para que CAPUFE reinvierta los recursos que recauda.

“No es una lucha de una sola persona, se requiere unidad para lograr que se destine presupuesto al puente y garantizar seguridad a los usuarios”

Finalmente, reiteró que insistirá en la rehabilitación del pavimento y asfalto de la vía, porque las condiciones actuales pueden provocar accidentes y poner en riesgo la vida de miles de automovilistas que diariamente dependen de esta infraestructura estratégica.

Por Cynthia Gallardo

La Razón