Frenan tres intentos de invasión en Victoria

También se han enviado alertas sobre venta ilegal de predios en la capital de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Ayuntamiento capitalino informó que en lo que va del año se han frenado tres intentos de invasión de tierras urbanas y se han emitido alertas sobre ventas ilegales de

predios ubicados en zonas no autorizadas por el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, detalló que las invasiones se detectaron en la salida a Soto la Marina, en zonas de la sierra y en el sector de Casas Blancas.

Recordó que la administración municipal encontró al inicio de su gestión 70 asentamientos irregulares, lo que llevó a la creación de una Mesa de Ordenamiento Territorial integrada por dependencias estatales y federales, así como CFE y COMAPA.

“Ni CFE ni COMAPA ni Protección Civil pueden otorgar factibilidades sin que Desarrollo Urbano lo autorice”, subrayó.

Actualmente existen tres denuncias penales en investigación por ventas fraudulentas de terrenos. El

funcionario pidió a los ciudadanos verificar en Desarrollo Urbano antes de adquirir un predio.

POR SALVADOR VALADEZ