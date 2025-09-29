Guns N’ Roses confirma su regreso a México como parte de su gira «Latin American Tour 2025»

Guns N’ Roses anunció nuevas fechas dentro de su gira “Latin American Tour 2025”, donde realizará un concierto en CDMX

La banda estadounidense Guns N’ Roses confirmó su regreso a México como parte de su gira “Latin American Tour 2025“.

Dicha agrupación liderada por Axl Rose anunció una serie de 13 conciertos por América Latina, donde su última para será México.

La presentación se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre de 2025 en punto de las 21:00 h en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

La banda que abrirá dicho concierto será Public Enemy, según se apuntó en redes sociales.

Los boletos para Guns N’ Roses ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster en México. Los precios oscilan desde los dos mil 915 pesos en entrada General A hasta los cinco mil 355 en la denominada Zona GNP.

Las otras doce fechas adicionales verán a la banda subir al escenario a partir de octubre en Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.

“Esta nueva ronda de conciertos se suma al éxito de la masiva gira 2025 de la banda por Europa, Asia y Oriente Medio, que continúa hasta finales de verano”, detalló la agrupación musical en su sitio web.

Con información de López-Dóriga Digital