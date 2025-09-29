IETAM pretende gastar 419 millones de pesos en 2026

Será remitido en octubre al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado

CIUDAD VICTORIA, Tam. — El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 419 millones de pesos y será remitido en octubre al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Del total solicitado, el 54% (224 millones 271,603 pesos) se destinaría al financiamiento de los partidos políticos, recurso irreductible e indisponible por mandato constitucional.

El 39% (164 millones de pesos) corresponde al gasto operativo del Instituto y el 7% restante se aplicaría a proyectos de organización electoral, principalmente relacionados con el inicio del proceso 2026-2027 en septiembre del próximo año.

“De cada peso que el Instituto reciba, 54 centavos van al financiamiento de partidos, 39 centavos al funcionamiento del organismo y siete centavos a la preparación del proceso electoral”, explicó el consejero presidente Juan José Ramos Charre.

Por Perla Reséndez