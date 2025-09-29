29 septiembre, 2025

29 septiembre, 2025

IETAM pretende gastar 419 millones de pesos en 2026

Será remitido en octubre al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado

CIUDAD VICTORIA, Tam. — El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 419 millones de pesos y será remitido en octubre al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Del total solicitado, el 54% (224 millones 271,603 pesos) se destinaría al financiamiento de los partidos políticos, recurso irreductible e indisponible por mandato constitucional.

El 39% (164 millones de pesos) corresponde al gasto operativo del Instituto y el 7% restante se aplicaría a proyectos de organización electoral, principalmente relacionados con el inicio del proceso 2026-2027 en septiembre del próximo año.

“De cada peso que el Instituto reciba, 54 centavos van al financiamiento de partidos, 39 centavos al funcionamiento del organismo y siete centavos a la preparación del proceso electoral”, explicó el consejero presidente Juan José Ramos Charre.

Por Perla Reséndez

Facebook
Twitter
WhatsApp

DESTACADAS