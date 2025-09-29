Llega a Victoria el Primer Concurso Estatal de la Canción Revolucionaria

El certamen se realizará en el Paseo Méndez; habrá premios de hasta 10 mil pesos para los ganadores

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el mes de noviembre, la capital tamaulipeca será sede de un evento inédito: el Primer Concurso Estatal de la Canción Revolucionaria, organizado por la asociación civil Tamaulipas es una Maravilla, en el marco del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

El certamen arrancará con eliminatorias a partir del 23 de octubre y culminará el 21 de noviembre de 2025 con la gran final en la Concha Acústica del Paseo Méndez de Ciudad Victoria.

La convocatoria está abierta para cantantes aficionados mayores de 15 años, quienes podrán participar con canciones del género revolucionario.

La primera fase se desarrollará con audiciones en vivo, donde los participantes deberán llevar su pista en formato MP3 de acuerdo a la convocatoria publicada.

Los 20 semifinalistas seleccionados se presentarán en el escenario del Paseo Méndez el mismo 21 de noviembre a las 5:00 p.m., y de ahí saldrán los finalistas que competirán por los tres primeros lugares en la gran final.

Los premios para los ganadores serán los siguientes:

• Primer lugar: $10,000.00 en efectivo y diploma de honor.

• Segundo lugar: $5,000.00 en efectivo y diploma de honor.

• Tercer lugar: $3,000.00 en efectivo y diploma de honor.

El jurado estará integrado por especialistas en canto y expresión artística, quienes evaluarán afinación, entonación, cuadratura, interpretación y desenvolvimiento escénico.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre y se pueden realizar vía telefónica o en la página de Facebook Tamaulipas es una Maravilla.

Los interesados deben enviar una carta en formato PDF con sus datos y fotografía.

Los organizadores destacaron que este concurso es el primero en su tipo en Ciudad Victoria, con el objetivo de rescatar la tradición musical de la Revolución Mexicana y proyectar el talento artístico de Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano