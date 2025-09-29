Muere Javier Sánchez Galindo, histórico jugador de Chivas, América y Cruz Azul

El famoso lateral izquierdo ‘Pierna Fuerte’ Sánchez, falleció a los 77 años de edad y fue un importante jugador para Chivas, América y Cruz Azul

A través de una publicación oficial del equipo Cruz Azul en su cuenta de X, se confirmó el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo a los 77 años de edad, histórico jugador de Chivas, América y Cruz Azul.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”, se puede leer en la publicación compartida por el club cementero.

Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/G5PP8gpIUZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 29, 2025

Familiares piden respeto de sus causas de muerte

En un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer también la triste noticia donde también envió sus condolencias a amigos y familiares.

Adicionalmente, reveló que, apenas unos días después de que fue ingresado al hospital por complicaciones de salud, pero la familia pidió respeto y privacidad con el tema sin dar a conocer las causas de muerte del exjugador.

En paz descanse Javier Sánchez Galindo. 🙏 pic.twitter.com/vMGtYUx58g — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 29, 2025

¿Quién fue Javier Sánchez Galindo?

El apodado ‘Chato’ nació el 26 de noviembre de 1947 en la Ciudad de México. Se desempeñaba como lateral izquierdo y era apodado en el futbol como ‘Pierna Fuerte’ por su potencia física y buen golpeo de balón.

De hecho, es conocido por haber jugado en tres de los equipos más grandes del futbol mexicano: Chivas, América y Cruz Azul.

Sin embargo, fue en Cruz Azul donde se convirtió en una auténtica leyenda, ya que conquistó un total de cinco títulos de la Liga MX, además de 3 Concachampions, 2 de Campeón de Campeones y 1 Copa.

Con América, levantó un trofeo de liga en 197-76 mientras que con las Chivas de Guadalajara, no ganó ningún campeonato.

Su paso por la Selección Mexicana

Gracias a su buena técnica y labor por la banda izquierda, Javier Sánchez Galindo provocó que fuera llamado a la Selección Mexicana.

Con el Tricolor, ganó la Copa Oro de 1971, sumando en total de su carrera 16 títulos, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos más ganadores de su generación.

