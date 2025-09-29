PC desplegará operativo en comedores escolares tras flamazo en Victoria

El fin es el de prevenir riesgos que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego del flamazo registrado en un plantel educativo en Ciudad Victoria, la Coordinación Estatal de Protección Civil anunció la implementación de un operativo especial de inspección en los comedores escolares de Tamaulipas, con el fin de prevenir riesgos que pongan en peligro la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, explicó que ya existe un trabajo de coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y que se cuenta con una lista de los planteles a revisar. La estrategia contempla la participación de las direcciones municipales de protección civil, quienes serán las responsables de realizar las verificaciones en cada municipio.

“Ya tenemos la lista de todos los comedores escolares y, en coordinación con las direcciones municipales, nos vamos a dar a la tarea de hacer inspecciones para identificar riesgos en las áreas donde se preparan los alimentos”, señaló el funcionario.

Aunque no precisó el número exacto de planteles a inspeccionar, González adelantó que los primeros recorridos se concentrarán en los municipios pequeños, donde las autoridades locales podrían tener menos capacidad operativa. En contraste, subrayó que la mayoría de las escuelas ya cuenta con inspecciones previas.

Revisión preventiva

Las verificaciones estarán enfocadas en instalaciones de gas, cableado eléctrico, áreas de cocina y espacios donde se elaboran los alimentos, para asegurar que estén en condiciones óptimas y libres de riesgos.

El operativo responde directamente al incidente ocurrido días atrás en la capital del estado, donde un flamazo encendió las alarmas sobre la seguridad de los comedores escolares.

“Lo que buscamos es que no existan riesgos hacia los jóvenes ni en las áreas donde se realizan los alimentos”, puntualizó González.

La medida forma parte de una política de prevención y respuesta inmediata que busca evitar accidentes dentro de los planteles, sobre todo en un contexto en el que miles de alumnos dependen diariamente de los comedores para recibir alimentos.

Por Raúl López García