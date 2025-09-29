Policía Cibernética alerta por fraude telefónico con lada del Reino Unido

El fraude consiste en llamadas internacionales que cuelgan de inmediato para que el usuario devuelva la llamada, lo que genera un cargo no informado

CIUDAD MADERO, TAM.- En lo que va del año, la Policía Cibernética en Tamaulipas suma alrededor de 500 reportes relacionados con fraudes telefónicos, entre ellos llamadas con lada internacional del Reino Unido, conocidas como la estafa “Wangiri”.

El policía segundo, encargado del área Guardia Estatal Cibernética Jorge Luis Rosales Rosales explicó que aunque los casos locales han sido pocos, la ciudadanía debe mantenerse alerta.

“Nos han llegado pocos reportes de ese tipo, pero sí hemos estado emitiendo recomendaciones y subiendo alertas en nuestras redes”, compartió.

El fraude consiste en llamadas internacionales que cuelgan de inmediato para que el usuario devuelva la llamada, lo que genera un cargo no informado.

“También hay variantes donde se hacen pasar por bancos, familiares o incluso supuestos millonarios que ofrecen premios, pero en todos los casos buscan quitarles su dinero”, compartió Rosales.

Rosales enfatizó que la primera medida es no contestar números desconocidos ni devolver llamadas extranjeras. “Si contestan, no deben compartir información personal ni bancaria. La recomendación es ignorar o bloquear esos números”, dijo.

CÓMO OPERAN

En el caso del prefijo del Reino Unido, también se aplica el esquema “Wangiri”: llaman y cuelgan rápidamente para provocar que la persona devuelva la llamada, generando cargos internacionales inesperados.

Adicionalmente, se han detectado engaños que incluyen ofertas laborales falsas o pagos prometidos por realizar “likes”, seguir cuentas o ver contenido en redes sociales.

Las autoridades federales coinciden en que la prevención es clave: desconfiar de ofertas demasiado atractivas, mantener contraseñas seguras y reportar cualquier intento de fraude a las líneas de emergencia o a la Policía Cibernética.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal difundió recomendaciones para prevenir ser víctima de estas llamadas, luego de numerosos reportes realizados en redes sociales a nivel nacional.

Por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se han identificado múltiples denuncias por números con el prefijo +44. El gobierno de Guanajuato emitió una alerta similar, en la que advierte sobre ofertas laborales falsas que exigen pagos iniciales.

POR JOSÉ LUIS RDZ.